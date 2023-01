(em atualização)

Mário Nogueira está otimista, mas não com a reunião que decorre no interior do Ministério da Educação. Antes de entrar no edifício, onde a terceira ronda negocial arrancou às 9h30, o líder da Fenprof falou com os jornalistas: “Estou otimista porque acho que vamos ter aqui hoje milhares de professores. Com a reunião? Não.”

Sobre o potencial acordo com o ministro João Costa, Mário Nogueira mostrou-se cético. “Para haver acordo, é preciso o senhor ministro acordar e ele ainda não parou de dormir”, disse o sindicalista. O ministro, acrescentou, “ainda não percebeu o que se está a passar com os professores”.

À porta do ministério da Educação, em Lisboa, estão já milhares de professores e estão pelo menos mais 30 autocarros a caminho do local.

Na quarta-feira, 18 de janeiro, o Ministério da Educação deu início à terceira ronda negocial, começando os encontros com a FNE. Depois da reunião, a federação de sindicatos, liderada por João Dias da Silva, acabou por juntar-se aos protestos dos restantes sindicatos, algo que ainda não tinha feito. À tarde, João Costa recebeu mais cinco sindicatos.

Esta sexta-feira, o primeiro encontro é com a Fenprof e, em seguida, o ministro da Educação reúne-se com mais cinco sindicatos, entre eles o STOP e o SIPE, que convocaram duas das quatro greves que decorrem atualmente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR