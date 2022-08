Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“No comboio, um comunista negou que existisse fome. Atirei uma côdea de pão do meu fornecimento pessoal para uma escarradeira. Um camponês que viajava na mesma carruagem foi buscá-la e devorou-a vorazmente. Atirei uma casca de laranja para a escarradeira e o camponês voltou a ir buscá-la e devorá-la. O comunista calou-se”.

Este episódio cruel e sórdido teve lugar na Ucrânia em 1933 e foi narrado por Gareth Jones, um galês que fora assessor do deputado (e ex-primeiro-ministro britânico) George Lloyd e que ganhava então a vida como jornalista freelancer especializado em política internacional e, em particular, na URSS. Jones desfrutava de várias vantagens sobre os correspondentes da imprensa ocidental em Moscovo: possuía um bom domínio da língua russa e, recorrendo às suas influências nas esferas políticas, obtivera um visto que lhe conferia liberdade de movimentos, enquanto os seus colegas não só tinham os movimentos fortemente cerceados pelas autoridades soviéticas como sabiam que se escrevessem artigos francamente desfavoráveis ao regime seriam expulsos do país e perderiam o seu ganha-pão.

Jones foi, assim, o único jornalista ocidental a andar livremente pela Ucrânia em 1932-33 e um dos poucos a noticiar os horrores da fome que assolou a região, mas, devido a circunstâncias que se detalharão adiante, foi rotulado de mentiroso e as suas revelações não produziram qualquer reação na política dos países ocidentais em relação à URSS. A supressão ou menorização das revelações feitas por Jones foi um episódio menor quando comparado com o vasto esforço empreendido por Estaline para apagar um dos mais negros momentos da história da URSS, uma reescrita radical da realidade que não só se estendeu até ao colapso da URSS, em 1991, como é prosseguida hoje, na Rússia e no Ocidente – Portugal incluído –, pelos herdeiros espirituais do regime soviético.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.