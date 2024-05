Mulheres e homens podem ser “só” amigos? Super Bock reflete sobre a questão

Há já vários anos que a Super Bock levantou a seguinte questão: “o que é que se passa com a amizade?”. Mas quanto mais tempo passa e o mundo mais fica complexo, mais essa pergunta se torna importante para os nossos dias.

O que é a amizade, e o que é se passa afinal com ela? Os amigos virtuais podem tornar-se amigos reais? Como é que uns são amigos e outros são “só” amigos?

Nos tempos modernos que correm, em que estamos mais tempo com colegas e janelas de videochamadas do que com verdadeiros amigos, a valorização da amizade não deve ser esquecida. É cada vez mais urgente trocar os likes pelos brindes e é nesses momentos que as marcas podem ter uma palavra a dizer.

A Super Bock sabe a importância que os amigos têm e coloca como um dos seus objetivos quebrar estereótipos e preconceitos que muitas vezes diminuem o verdadeiro sentimento de amizade. “Será que posso combinar um encontro apenas com um amigo?”, “agora que sou casada, dá mau ar se for sair só com rapazes?”, “posso dormir com uma amiga sem acontecer nada?”. Se olharmos bem para dentro, a dado momento já sentimos um certo desconforto deste tipo, mesmo que originado pela pressão social. E se uma marca de cerveja pudesse contrariar essa pressão?

São muitas perguntas para poucas respostas, mas mesmo quando pedimos inspiração aos grandes poetas, o assunto não é fácil.Oscar Wilde escreveu a polémica frase: “Entre homens e mulheres não é possível existir amizade. Existe paixão, inimizade, adoração, amor, mas não amizade”.

É compreensível se lhe parecer uma frase antiquada e com algum cheiro a mofo, uma vez que o nosso querido Oscar já faleceu há 123 anos, a 30 de novembro de 1900.

Fernando Pessoa, que ironicamente também faleceu a 30 de novembro (mas de 1935), conseguiu resumir um pouco melhor o que pensava sobre amizade: “o único modo de encontrar um amigo é ser um”.

Mesmo assim, nenhum dos dois conseguiu responder-nos se homens e mulheres podem ser “só” amigos.

Por isso, resolvemos inspirar-nos e investigar alguns filmes e séries que abordam o tema, (talvez para logo à noite discutirmos entre amigos, com uma super a acompanhar.)