Queridos irmãos e irmãs, boa noite! Dá-me alegria ver-vos! Obrigado por terdes viajado, caminhado e estardes aqui! Também a Virgem Maria teve de viajar para ver Isabel. ‘Levantou-se e partiu apressadamente’. Poderíamos perguntar-nos: porque é que Maria se levanta e vai apressadamente ter com a prima? Certamente porque acaba de saber que ela está grávida, mas ela também o está. Então, porque foi ela, se ninguém lhe pediu? Maria realiza um gesto não solicitado e sem ser obrigada, simplesmente porque ama e ‘quem ama voa, corre e alegra-se’. É isso que nos faz o amor.

Perante 1,5 milhões de jovens reunidos no Parque Tejo-Trancão — o que superou as estimativas mais otimistas, que apontavam para 1,2 milhões — o Papa Francisco começou o seu discurso evocando o tema da JMJ de Lisboa, o episódio da visitação de Maria à sua prima Isabel. O contexto foi a vigília noturna com os jovens, habitualmente a celebração mais marcante da JMJ. Durante todo o dia de sábado, os jovens participantes da JMJ deslocaram-se a pé por toda a cidade de Lisboa até chegarem ao enorme recinto na zona oriental da cidade, uma tradição que se repete em todas as edições da Jornada há vários anos. O destino: uma celebração dupla, composta por uma vigília de oração com o Papa, seguida de uma noite passada no recinto em festa e oração, que culmina com a missa final na manhã de domingo. Numa vigília de grande profundidade espiritual, que incluiu um longo período de adoração eucarística, a leitura de testemunhos, momentos musicais e até um espetáculo de drones, o Papa Francisco quis partir da pergunta central do episódio da visitação — porque é que Maria decide partir apressadamente para ver a sua prima — para propor aos jovens uma Igreja que se põe a caminho para ajudar todos os que caem a levantar-se, ao mesmo tempo que incentiva todos a caminhar, mesmo que caiam.

A alegria de Maria é dupla. Ela acabava de receber o anúncio do anjo, que iria receber o redentor, e também a notícia de que a sua prima está grávida. É curioso: em vez de pensar nela, pensa na outra. Porquê? Porque a alegria é missionária. A alegria não é para si próprio, é para levar a alguém. Pergunto-vos: vocês, que estão aqui, que vieram encontrar-se, buscar a mensagem de Cristo, buscar um sentido para a vida, vão guardar isto para vocês ou vão levá-lo aos outros? Que dizem? Não vos ouço! É para levar aos outros. Porque a alegria é missionária! Repitamo-lo todos juntos: a alegria é missionária. Então, eu tenho de levar essa alegria aos outros.

A partir do segundo parágrafo, o Papa Francisco fez o mesmo que já tinha feito na maioria dos discursos que proferiu em Portugal: levantou os olhos das folhas em que trazia o discurso preparado e começou a improvisar. Um sinal de que o Papa Francisco queria estar totalmente à vontade para falar de coração aos jovens em Portugal já tinha sido dado quando o Vaticano anunciou que Francisco falaria em espanhol, a sua língua materna, em vez de em português, o que o obrigaria a manter-se rigorosamente agarrado a um texto escrito. Francisco mostrou-se completamente à vontade junto dos jovens, dando início a um discurso que assumiu quase a forma de um diálogo, com o Papa a pedir várias vezes aos jovens que respondessem às suas perguntas ou repetissem determinadas ideias. Reduzindo consideravelmente a dimensão do discurso e centrando-o em poucas ideias, mas repetidas em diálogo, o Papa procura chegar com maior facilidade àquele milhão e meio de jovens que se juntou no Parque Tejo-Trancão. A mensagem é simples: a alegria verdadeira, que chega de Deus, é para ser partilhada. Tal como Maria partilhou a alegria com Isabel, também cada jovem é hoje chamado a partilhar com os outros as suas alegrias — e não a guardá-las para si mesmo.

