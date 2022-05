National Geographic Summit 2022. Um dia para mudar os próximos

Por vezes, as soluções para os problemas mais complicados de resolver estão onde menos se espera. Para encontrá-las, é necessário um olhar fresco de um ângulo novo. Pode ser o caso da sustentabilidade do planeta e do esgotamento dos seus recursos devido à ação humana. Em vez de se encarar a questão como resultado de um conjunto de dicotomias – homem-planeta; natureza-civilização; vida selvagem-vida urbana – devíamos antes procurar respostas nos exemplos de coexistência harmoniosa, procurar aprender com a própria natureza, com a sua resiliência, a sua capacidade de regeneração e, sobretudo, pôr essa aprendizagem em prática antes que seja tarde.

Afinal, todos somos seres – do ser humano ao musaranho-pigmeu, o mais pequeno dos mamíferos terrestres, com cerca de 5 cm de comprimento. Das bactérias invisíveis às baleias azuis, todos temos um lugar e um papel a cumprir neste planeta. E só compreendendo o nosso lugar e o nosso papel conseguiremos começar a trabalhar em prol do planeta, em vez de o encararmos como mera fonte de recursos. Como é que se pode pôr essa mudança em prática? Essa é a pergunta que todos querem ver respondida.

No dia 31 de maio, no Tivoli BBVA, em Lisboa, vão dar-se algumas pistas para se chegar a uma resposta. É o regresso – após dois anos de interrupção – do National Geographic Summit, que vai para a sua quarta edição. Desta vez, com três palavras-chave a guiar todo o evento: humanidade, sustentabilidade, biodiversidade. Porque a humanidade pode estar em risco se não se respeitarem a sustentabilidade e a biodiversidade.

De manhã, a partir das 9h30, é tempo para os mais novos ouvirem os três oradores escolhidos para o Summit Junior: o biólogo Ricardo Rocha, que estuda os impactos que ação humana tem sobre o ambiente, a bióloga Martina Panisi, que através do seu estudo dos caracóis gigantes mostra que a singularidade de cada ser vivo é fundamental para a saúde dos ecossistemas, e Dominique Gonçalves, ecologista moçambicana e estudiosa dos elefantes do Parque da Gorongosa, que vai mostrar como é possível os humanos e a vida selvagem coexistirem e desenvolverem-se em conjunto.