“Nem sempre conseguimos juntar as pontas todas.” O apoio psiquiátrico gratuito que ajuda os alunos da Universidade de Coimbra

Wagner Rodrigues Araújo sabe bem o que são essas consultas. Partilha o que lhe aconteceu para, de certa forma, mostrar que é possível sair de um estado depressivo. Teve de recuar anos para perceber o nível a que tinha chegado, o que sentia e o que vivia, o stress e a ansiedade. Morava em São Paulo, Brasil. A filha bebé precisava de cuidados médicos no primeiro ano da vida. Foram tempos complicados, períodos de aperto no peito, preocupações constantes, com repercussões na mente e no corpo. “Atravessávamos a cidade inteira para a levar ao hospital”, lembra. De uma ponta a outra pelo caos do trânsito. “São Paulo é uma cidade muito tensa, muito stressante.” A lidar com um problema de saúde de um ser tão pequeno, um amor maior, esmagado pela angústia e aflição até ficar tudo bem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Anos depois, em 2017, Wagner veio para Portugal como estudante de doutoramento em literatura e língua portuguesa na UC. A mulher e a filha vieram com ele. “Sem bolsa, com muita dificuldade, os dois primeiros anos foram muito complicados, longe da família. Depois veio a pandemia.” Separou-se entretanto. E entrou num modo depressivo. Em maio de 2022, estava na consulta. “Tinha dificuldades em dormir, andava cansado, irritado, não estava dando mais conta da nada. Quando pensava que estava curado, estava com uma depressão — provavelmente já estava antes e não tinha compreendido isso. Apesar de respeitar a psicologia e a psiquiatria, achei que seria capaz de resolver as minhas questões, seja através da leitura, da meditação, do ioga.” Mas não, não estava capaz e sentia-se frustrado. “É preciso fazer um longo percurso para a gente se entender”, diz ele. Voltou ao passado para entender o presente. “A depressão é um problema sério que afeta muitas pessoas e é preciso ajuda externa.”