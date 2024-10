Nestas escolas do Cadaval e de Torres Vedras, gerem-se medos e expectativas, estimula-se a confiança, partilham-se emoções e reflexões

No quarto ano abordam-se temas como a expressão de sentimentos, a assertividade, a tomada de decisão, a pressão dos colegas. No sexto e no sétimo anos, a comunicação, o trabalho em equipa, a gestão de conflitos, a autoestima. No sétimo e oitavo (terceiro ciclo), a gestão de conflitos e a tomada de decisão fazem parte do programa com 13 a 15 sessões de cerca de uma hora. O projeto arrancou no ano letivo de 2004/2005 em três escolas de Torres Vedras, na secção de desenvolvimento social do ATV. Em vinte anos chegou a cerca de 25 mil alunos.

Vítor Coelho é psicólogo e coordenador do Atitude Positiva. Ajudou a desenhá-lo e a levá-lo para as escolas. “Os programas de aprendizagem socioemocional trabalham as competências gerais: autocontrolo, autoconsciência, consciência social, competências relacionais, tomada de decisão responsável. Ou seja, saber quando devem e não devem fazer uma coisa, terem noção das suas emoções e como elas interferem com a sua atividade, quando estão irritados não devem bater nas pessoas, ajustarem o comportamento, serem capazes de cooperar e de tomarem decisões tendo em conta vários fatores e várias alternativas.”