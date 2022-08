Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem vive em Paredes de Coura diz incrédula: “nunca vi nada assim”. A confidência chega-nos já na reta final do dia e corrobora aquilo que os olhos, postos no recinto lotado, testemunham com espanto. A terça-feira vestiu-se de sábado, encheu-se de tal modo que qualquer extraterrestre caído do céu acharia que estaríamos em modo de fim de festa.

Para quem já não se recorda, esta data não constava dos planos iniciais do festival. Foi anunciada em março deste ano como bónus extra totalmente dedicado à música nacional. Um gesto simbólico do Vodafone Paredes de Coura, dizendo que se queria reerguer de dois anos de pandemia ao lado dos artistas portugueses.

A celebração da vida e da música começou bem cedo, às 14h. Lamentavelmente não conseguimos apanhar nem Pluto nem Club Makumba, mas lá que havia dedo místico neste dia, em que o sol se gladiou como bravo romano com a chuva, não temos dúvidas. Entre chinelos e galochas, carreiros de lama a escorregar para o palco e relva fofa lá atrás, Benjamim entrou com a morrinha, batiam as cinco horas no sino da vila.

O músico de 36 anos sabia que estava a balançar numa autêntica tensão meteorológica. “Ainda bem que não está a chover” soltou já depois de ter arrancado com “Domingo” e “Ângulo Morto”. Ele sabia que se o dilúvio das primeiras horas da tarde tivesse continuado (o mesmo dilúvio que levou a que os concertos da noite anterior do Festival Sobe à Vila tivessem sido cancelados), porventura a colina não estaria tão cheia. Porventura não haveria tantas crianças de mãos dadas com os pais nem tantos braços levantados nas primeiras filas para saudar o músico que desde meados deste ano assumiu as rédeas da sua própria editora, a Discos Submarinos.

