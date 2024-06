Nova técnica de edição de ADN traz muita expectativa para a cura de doenças. Quais as vantagens e os riscos?

A “revolução” é que a equipa de Nishimasu descobriu uma recombinase específica que é reprogramável. Foi apelidada pelos cientistas de “ponte de ARN” — o ARN não é mais do que a molécula que nasceu da transcrição da informação que está no ADN e que serve para dar ordens. E porquê pontes? Pelas duas sequências que o caracterizam: uma reconhece o ADN que queremos inserir e a outra o ADN no local onde o queremos inserir. “Podemos modificar uma das sequências para reconhecer um qualquer alvo do genoma e modificar a outra para inserir um qualquer ADN.”

“É aí que está a revolução, esta capacidade de a dirigirmos para um qualquer local do genoma e temos um direcionamento preciso”, diz o investigador da Universidade de Coimbra. A vantagem é que é possível também inserir segmentos de ADN de grande dimensão, algo que até agora era uma grande dificuldade. “Tudo isto através de um único passo”, destaca.

????How does it work? The recombinase enzyme relies on a noncoding bridge RNA with two loops. One loop binds the donor DNA and the other loop binds the target DNA – the first example of a bispecific guide RNA

The two loops can be independently programmed to control the… pic.twitter.com/DAwnYM7ZDU

