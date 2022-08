Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ciro Gomes precisou de apenas três minutos para recorrer à frase de Albert Einstein que tem marcado a sua campanha eleitoral: “A ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente.” Com as sondagens a colocá-lo em terceiro lugar com apenas 7% dos votos, bem longe dos dois primeiros, Ciro Gomes apresenta-se na campanha para as eleições presidenciais brasileiras agendadas para 2 de outubro com um objetivo claro: romper com a polarização gerada entre Jair Bolsonaro, à direita, e Lula da Silva, à esquerda, captando eleitores dos dois lados e assumindo-se como a terceira via, propondo uma política de centro-esquerda.

Na entrevista que deu esta terça-feira ao Jornal Nacional da TV Globo (o segundo numa ronda de entrevistas, depois de Bolsonaro na segunda-feira), Ciro Gomes procurou por diversas vezes demarcar-se dos dois candidatos mais bem colocados nas sondagens — sobretudo de Lula da Silva, desferindo duras críticas no PT e apelando ao eleitorado de esquerda que apoie a sua solução, uma vez que há “um país para governar”. Ciro Gomes focou-se, essencialmente, na descrição das políticas que pretende implementar, apontou objetivos concretos e garantiu que quer transformar a eleição presidencial num “plebiscito programático”.

Para Ciro Gomes, “o Brasil não aguenta mais” uma crise que se prolonga há décadas e que agora parece encaminhar-se para uma repetição de ciclo: se a eleição de Bolsonaro foi uma reação aos escândalos de corrupção no seio do PT durante os últimos anos, a rejeição de Bolsonaro não pode traduzir-se num regresso a Lula da Silva, insistiu Ciro, que repetiu que tem um projeto para “unir o país”.

À defesa: a linguagem ofensiva contra os adversários

