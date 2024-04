Número de vagas para acesso ao ensino superior ultrapassa as 55 mil. Pesquise aqui os cursos e as instituições

São mais 158 vagas em comparação com o concurso do ano passado. No ano letivo de 2024/2025, as instituições de ensino superior público vão abrir um total de 55.166 vagas para os cursos superiores no regime geral de acesso, de acordo com a informação divulgada este domingo pela Direção-Geral do Ensino Superior e pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Destas vagas, 54.454 são no concurso nacional de acesso e 712 nos concursos locais (feitos diretamente nas instituições, para cursos de música, teatro, cinema e dança).

A nota do Governo dá ainda conta de que foram fixadas um total de 2.712 vagas para os regimes especiais de acesso (menos 1.340 do que no ano passado) e 18.084 vagas para os concursos especiais, que incluem regimes como os maiores de 23 anos ou os estudantes internacionais (mais 1.121 vagas do que em 2023). Tudo somado, o ensino superior público vai contar no próximo ano letivo com 75.962 vagas.

Há quatro tipos de cursos sobre os quais existe a obrigação legal de não haver redução do número de vagas em relação ao ano passado. É o caso dos cursos com um índice de excelência igual ou superior a 100 (há 4.036 vagas para estes cursos, mais 46 do que no ano passado), dos cursos sobre competências digitais (são 9.355 vagas, mais 252 do que no ano passado), dos cursos de educação básica (há 993 vagas, mais 38 do que no ano passado) e ainda dos cursos de medicina (vão abrir 1.554 vagas, mais 13 do que em 2023).