"Nunca me lembrei de convidar o Cavaco para uma festa da Eles&Elas. Se calhar também nunca me convidou para nada"

Movimentos ainda presos, língua solta como sempre, e “quase dois maços” de cigarros por dia. Mal a pandemia estourou, uma queda aparatosa à saída da redação esteve a um passo de se revelar fatal. Os médicos sentenciaram que dificilmente voltaria a andar, mas um ano de internamento depois ei-la a caminhar para os 80. Com dois filhos, oito netos e dois bisnetos, “todas as vacinas e mais algumas”, Maria da Luz de Bragança continua a ocupar a sua cadeira na redação da Eles&Elas, a revista do social que fundou há 40 anos para “mexer com esta gente” e colorir um país ressacado do cinzento da ditadura.

Sobre a secretária, o anuário da World’s Who’s Who do ano 2000 – “Não sei se estão aí mais portugueses. Vi que estava eu e ponto” – e uma estátua da Verdade, o troféu com que ano após ano tem distinguido as mais diversas figuras da sociedade portuguesa, de José Saramago a Durão Barroso, alheia a polémicas e profetizando ascensões. “Acho que não houve ninguém que não aparecesse na revista”, atira a diretora que nasceu em berço de ouro, cresceu com príncipes e reis, convidou condes e marqueses, conviveu com esquerda e direita, e com a varinha mágica de uma capa permitiu que anónimos passassem a pertencer ao restrito clube das celebridades.

Num segundo andar aos pés da Álvares Cabral, recebe-nos para assinalar a data redonda e anunciar a previsível transição: “Os títulos estão à venda. Quero fundar uma associação feminina”, adianta a diretora. Quatro décadas volvidas, há máximas que se mantêm: a aristocracia “embeleza muito as festas”, o escândalo fica à porta, o photoshop adelgaça, e uma senhora é uma senhora, e gera menos litígio doméstico. “Os homens na capa não vendem. Em casa, depois têm ciúmes de ver uma capa com outro homem. Fiz uma com o Alain Delon, lindo, e não vendeu.”

Dizia que queria começar por me fazer uma pergunta. Vamos a isso.

Há quantos anos é que a menina está neste desgosto [do jornalismo]?… Eu espero que eu não pareça ter a minha idade. Vou fazer uma coisa em janeiro…. acho que me vão pôr botox e mais não sei quê…

Partiu há pouco tempo o colo do fémur. Ainda está a recuperar.

Sim, estive um ano no hospital. Um ano. Foi logo antes da pandemia. Caí aqui a sair do trabalho, pumba. Foi horrível.

Como é que se renasce disso?

Não renasci. Agora estou a começar a andar! (risos). Lembro-me de levar injeções e de me porem imensas coisas e ao mesmo tempo estava a escrever a revista. Pus as enfermeiras a trabalharem para mim.

Temeu que fosse incapacitante?

Disseram mesmo à minha filha que eu nunca mais ia andar. Estive meses só em cadeira de rodas. E era horrível. Tinha sempre que estar dependente de alguém, eu que andava sempre sozinha por todo o lado

E nem isso a fez deixar de fumar.

Fumo o mais possível. Se deixamos de fumar morremos em três meses, não vale a pena. Eu nem no computador tenho a minha idade… no Facebook, digo. Pus logo menos dez.

Tirou anos à sua idade verdadeira no Facebook?

Tinha que ser (risos). Depois as contas para os exames e para os estudos é que são difíceis, não podia pôr nada. Se a gente nasceu dez anos antes como é que estava na faculdade com as amigas que tinha?