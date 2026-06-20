Nuno César de Sá, o português que gere um dos hotéis mais luxuosos de Inglaterra: "Como posso sequer pensar em passar o Natal em casa?"

Há momentos que definem se a vida segue o caminho A ou o caminho B. Para Nuno César de Sá, essa encruzilhada aconteceu no verão de 1999. Tinha 26 anos e, depois de umas férias em Lisboa, teve de fazer escala em Manchester (Reino Unido) antes de regressar a Macau, onde vivia. Nessa pausa, no aeroporto, sentou-se ao lado de uma jovem e meteu conversa. “Ela estava a ler um livro sobre África e eu disse que tinha nascido em África. Falámos durante três horas. Ela ia de férias para África e eu ia regressar a Macau, trocámos emails e, a partir daí, começámos a escrever.”

Cada um seguiu para o respetivo hemisfério, mas, dois dias depois, Nuno ligou à mãe para lhe dizer: “Conheci a pessoa com quem vou casar”.

O rumo da vida de Nuno, que parecia previsível até ali, mudou como todas as grandes histórias: por amor. Após 27 anos, é agora diretor do Grantley Hall — um hotel de cinco estrelas em North Yorkshire, Inglaterra, que soma cada vez mais prémios, entre Hotel Independente do Ano e Melhor Hotel com Spa do Reino Unido — e estrela de uma série televisiva, Yorkshire’s Poshest Hotel: Grantley Hall, que acaba de passar em Inglaterra e pode brevemente chegar aos EUA.

[o trailer de “Yorkshire’s Poshest Hotel: Grantley Hall”:]

Esta narrativa percorre muitos países e, para perceber como chegou a este ponto, temos de recuar até ao início: 21 de agosto de 1973. Foi nesse dia que Nuno César de Sá nasceu, em Moçambique, onde esteve apenas um ano. Com o 25 de Abril, a família regressou a Portugal, mas percebeu quase de imediato que não era para ficar. Paragem seguinte: Macau.

Com a separação dos pais e o regresso da mãe a Portugal, passou a dividir-se não só entre casas, mas entre continentes. Em Macau estava habituado a frequentar hotéis de luxo, Portugal continuava a ser um país completamente fechado. “Naquela altura, anos 70 e 80, pouca gente viajava [em Portugal]. Só para chegar a Macau, por exemplo, tínhamos de fazer Lisboa-Londres ou Paris, Paris-Tel Aviv, Tel Aviv-Bombaim, para depois chegar a Banguecoque e Hong Kong. Chegavas a Hong Kong, apanhavas um barco e demoravas mais meio dia para chegares a Macau, num barco que demorava quatro horas.”

Desse lado do mundo, o pai era membro do Mandarin Oriental de Macau e Nuno estava lá todos os dias. “Via como as pessoas gostavam de estar nos hotéis e fiquei com esta curiosidade de perceber o que acontecia para as pessoas estarem tão felizes.”

Numa festa de aniversário do pai, que foi servida pelo hotel, em vez de estar a confraternizar com os cerca de 100 convidados, Nuno passou a maior parte do tempo na cozinha, com os chefs e os empregados. Estava fascinado com a logística. Tinha 15 anos e nunca mais tirou aquela ideia da cabeça. Ainda assim, o pai disse-lhe que tinha de terminar o 12.º ano. Depois sim, podia ir para uma escola de hotelaria na Suíça. Estudou também em Portugal e, em Lisboa, passou um ano a distribuir pizzas para conseguir dinheiro.

“Na altura, ser disléxico em Portugal era um problema. Os meus exames eram horríveis porque também só havia aquele tipo de ensino, o tradicional. Eu sabia que era bom noutras coisas, mas estar sentado numa universidade não daria para mim.”

A promessa do pai cumpriu-se e, quando chegou ao Instituto Superior de Glion, na Suíça, Nuno sentiu que ali era o seu verdadeiro lugar — mais tarde viria a completar um MBA cuja tese se focou na dislexia. “Lembro-me de ligar aos meus pais, depois de lá estar há dois dias, e de dizer que ali ia ter as melhores notas. Deve ter sido a primeira vez, no mundo da educação, que me senti como peixe na água.”

O curso durou três anos e o primeiro estágio levou-o ao sul de França para aprender francês. No segundo regressou a Macau e a um território que conhecia bem, o Mandarin Oriental. “Nesses seis meses trabalhei como um louco. Comecei por ser a pessoa que limpa os lixos todos do hotel. Passei pelas cozinhas, pela receção e estive não sei quantos meses a limpar quartos.”

Regressou à Suíça, terminou o curso e colocou uma mochila às costas: foi viajar pelo mundo durante vários meses. Polónia, Turquia, Hungria, Roménia, queria conhecer pessoas e culturas diferentes. Voltou a Macau e ao Mandarin, onde esteve sete anos, a trabalhar 80 ou 90 horas por semana. Foi parar ao departamento de comida e bebida, fez banquetes para mais de três mil pessoas, festas em barcos e foi subindo na hierarquia. Foi ver como se trabalhava no hotel da cadeia em Manila e no hotel em Hong Kong — “já tinha Mandarin nas veias e naquela altura a Ásia é que tinha aberturas [de hotéis] loucas” — com o objetivo de transitar para um deles. Porém, é neste ponto da história que fazemos escala em Manchester.

Assim que Nuno e Rebecca começaram a corresponder-se, foi “uma loucura”. Entre os longos emails e os telefonemas foi preciso, no entanto, tirar dúvidas. Nuno foi três dias a Inglaterra em outubro e Rebecca em dezembro a Macau por dez dias. Deu tudo para conquistá-la. “Fui buscá-la de helicóptero, depois com um Rolls Royce com champanhe.” Estiveram em Macau e em Banguecoque e, após 18 dias juntos, Nuno pediu-a em casamento.