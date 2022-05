Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ninguém sabe como é que começou, mas toda a gente se lembra de quando explodiu: a 23 de maio de 2005, Thomas Mapother IV, mundialmente conhecido como Tom Cruise, desatou aos saltos no sofá da apresentadora mais famosa do mundo, Oprah Winfrey, aparentemente doido de felicidade e paixão pela jovem atriz Katie Holmes. O momento representou um ponto de viragem na consciência coletiva, o equivalente no microcosmos de Hollywood à explosão do Challenger ou ao 11 de Setembro. Mas aqui não houve vítimas reais. Tom Cruise não morreu naquele dia. O que morreu foi a imagem que o mundo tinha do ator, assente num carisma irresistível, num sorriso-símbolo de um individualismo benévolo e uma arrogância saudável, uma imagem tão americana quanto uma bandeira das “stars and stripes” a esvoaçar num relvado.

Sim, os rumores sobre a sua orientação sexual, a alegada impotência e/ou esterilidade e sobre a sua devoção à Cientologia (a religião fundada pelo excêntrico L. Ron Hubbard) circulavam há muito, mas o rolo compressor da energia de Cruise esmagava esses boatos sempre que as luzes da sala de cinema se apagavam e o seu rosto eternamente juvenil iluminava o ecrã. Para os milhões de espectadores que fizeram de Cruise um dos negócios menos arriscados da história do cinema, essas conversas serviam apenas para colorir a lenda. Não havia nada de realmente grave no comportamento do ator que ameaçasse o seu estatuto. Além disso, qual a estrela de Hollywood que não tinha de passar pelo ritual do boato-desmentido-novo boato-novo desmentido? Era quase o som natural da engrenagem das celebridades a funcionar.

