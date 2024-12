O início perto da pobreza e do crime, a época de sonho e os recordes na Champions: Vinicius, o malvadão que se tornou no melhor do mundo

2023/24 foi uma temporada de sonho para o jovem brasileiro, conhecido no seu país pela alcunha Malvadão, que arrancou da melhor forma o período de avaliação de desempenho da FIFA (1 de agosto de 2023 a 10 de agosto de 2024). No final de outubro, Vinicius Jr. renovou contrato com o Real Madrid até junho de 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros. O acordo foi finalizado ainda na pré-temporada e estabeleceu que o salário anual do avançado triplicasse, passando para os 10,5 milhões. O primeiro troféu da época apareceu em janeiro e em grande estilo: o camisola 7 apontou um hat-trick frente ao Barcelona e ajudou os madrilenhos a conquistar a Supertaça de Espanha. Com esses três golos, Vini tornou-se no primeiro brasileiro a fazer um hat-trick pelos blancos na história do El Clásico. Evaristo de Macedo (1958) e Romário (1994) tinham alcançado o feito, mas pelos blaugranas.

Nesse mesmo mês, Vinicius foi eleito pela FIFA como um dos melhores jogadores do mundo, esteve presente no onze do ano no The Best-2023 e chegou aos 70 golos pelo Real Madrid, tornando-se no segundo marcador brasileiro da história do clube, só atrás de Ronaldo (104). Já em março, o internacional canarinho atingiu os 250 jogos pelos merengues, numa partida que marcou o seu regresso ao Mestalla, palco onde, na época anterior, tinha sido vítima de insultos racistas. Na 32.ª jornada de LaLiga, Vinicius voltou a marcar frente ao Barcelona e tornou-se no melhor marcador brasileiro em El Clásicos, contribuindo de forma decisiva — fez ainda uma assistência — para o jogo que colocou o Real Madrid com as duas mãos no título.

Na Liga dos Campeões e já depois de ter brilhado frente a RB Leipzig e Manchester City, Vini voltou a aparecer nas meias-finais e, na primeira mão, permitiu que o Real Madrid empatasse frente ao Bayern Munique e continuasse na discussão da eliminatória (2-2). O brasileiro bisou e tornou-se no terceiro jogador a marcar nas meias-finais da prova em três anos seguidos, igualando Cristiano Ronaldo e Litmanen, e também passou a ser o brasileiro com mais golos naquela fase, superando Élber, Kaká, Neymar e Lucas Moura. Na segunda mão não marcou nem assistiu, mas teve uma das melhores atuações da carreira, tendo terminado o jogo com o prémio de melhor em campo.

Já em junho e em Wembley, Vinicius não podia perder a oportunidade de mostrar todo o seu nível num dos anfiteatros mais históricos da história do futebol e no jogo que todos os futebolistas querem disputar: a final da Liga dos Campeões. Frente ao B. Dortmund, Vini fez o segundo golo da partida e ajudou o Real Madrid a conquistar a 15.ª Champions, tornando-se no primeiro brasileiro a marcar em duas finais diferentes (já o tinha feito em 2022) e no mais novo da história a fazê-lo, superando… Messi. Na competição europeia terminou como melhor jogador e, naturalmente, um dos elementos do melhor onze. Feitas as contas, Vinicius fechou 2023/24 como melhor marcador dos merengues, repetindo o que o compatriota Ronaldo fizera 18 anos antes.