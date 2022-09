Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 de setembro, o dia em que normalmente o mercado de verão já está completamente encerrado e é hora de voltar a olhar para o futebol já com plantéis fechados e sem dança das cadeiras — mas não em 2022. No ano em que nada é normal, muito por culpa do Mundial do Qatar em pleno inverno, as principais ligas europeias decidiram fechar as janelas de transferências apenas do primeiro para o segundo dia de setembro, garantindo mais um dia aos clubes para fechar negócios e resolver problemas.

Assim, esta quinta-feira, o mercado encerrou. E encerrou sem grandes surpresas ou escândalos, já que Cristiano Ronaldo ficou mesmo no Manchester United e nenhum dos clubes portugueses foi para lá daquilo que era expectável. Ao longo do verão, porém, as histórias foram muitas: desde a própria novela de Ronaldo à história de Horta, que ficou mesmo no Sp. Braga, passando pela opção de Mbappé de ficar no PSG e não rumar ao Real Madrid.

▲ Quando todos achavam que Mbappé ia mudar-se para o Real Madrid, o avançado francês ficou mesmo no PSG Getty Images

