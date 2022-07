"Continuem que um dia acertarão numa notícia." Ronaldo quebra o silêncio e reage aos rumores nas redes sociais

De recordar que, já esta semana e de acordo com o The Athletic, Jorge Mendes terá mantido conversas com o Sporting no sentido de um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting já esta temporada. No entanto, acrescenta ainda dois possíveis grandes entraves: 1) a operação complexa que seria encontrar dinheiro para satisfazer aquilo que o capitão da Seleção recebe; 2) as reservas que Rúben Amorim teria pelo impacto que a sua chegada, ao plantel e ao balneário, poderia ter. Assim, mantêm-se três principais hipóteses em cima da mesa — a manutenção no Manchester United, uma eventual ida para o Atl. Madrid e um possível regresso a Alvalade.