Operação Miríade. Um ministro que não é um "Nostradamus", mas que achou que dois militares a venderem diamantes não era de comunicar

O ministro referiu ainda perante a Comissão de Defesa que, logo no início do seu mandato, deu instruções ao diretor da Polícia Judiciária Militar “quanto à observância irrepreensível da lealdade institucional”. E o facto deste caso ter depois passado para a Polícia Judiciária civil (como aconteceu com Tancos) sem “qualquer fuga de informação, nem do sistema judicial nem da parte das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa Nacional” assim o demonstra, disse.

No entanto, quando se refere à questão política do caso, o argumento de Gomes Cravinho muda. O ministro diz que nunca teve qualquer intenção de “sonegar informação ao primeiro-ministro, ou desrespeitar o Presidente da República”, no entanto a informação que lhe foi dada inicialmente foi “de caráter ainda muito pontual e especulativo”. “O que eu soube a partir de 8 de novembro teria merecido da minha parte, sem qualquer dúvida, um juízo claro quanto à necessidade de informar o primeiro ministro e o Presidente da República”. Uma necessidade que, ao contrário deste caso, foi questionada em comissão de inquérito em relação ao caso Tancos, porque aqui as informações do caso foram imediatamente fornecidas às hierarquias políticas. Mais tarde acabaria a reforçar a ideia num tom mais irónico. “Seria o ministro Nostradamus se conseguisse adivinhar”, disse, referindo aquilo que a investigação da PJ descobriu 22 meses após as denúncias.

Da bancada do PS, o ministro teve o apoio do deputado socialista Ascenso Simões, que lembrou que a Polícia Judiciária Militar recebeu, em 2020, 313 processos. “Imaginemos que em cada dia o ministro comunicava, o senhor ministro fez o que devia ter feito”. Gomes Cravinho chegou, no entanto, a lembrar que não existe um “manual” das ilegalidades a comunicar. Ascenso Simões deixou mesmo um recado a Marcelo Rebelo de Sousa, argumentando que se o caso tivesse sido comunicado se calhar chegaria a público na sequência de algum comentário. Mas se o deputado socialista se pôs no lugar da defesa, o deputado do CDS, fez de advogado do diabo ao considerar que o ministro nunca devia ter desvalorizado os crimes. “Ao desvalorizar cometeu um erro político”, disse Telmo Correia. Aliás, o próprio Comandante do Estado Maior do Exército, o general Martins da Fonseca, fez questão de realçar várias vezes que no terreno tinha mais de 1700 militares e que os delitos só envolveram uma minoria, não podendo por isso manchar o contingente. Logo, dois casos seguidos de militares envolvidos em vendas de diamantes deviam ter feito soar os alarmes.