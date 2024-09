Operação Vórtex. As incriminações, as escutas e "patos" na primeira sessão de julgamento

Terá sido nessa altura que, segundo Francisco Pessegueiro, Pinto Moreira lhe terá pedido dinheiro em troca da aprovação dos projetos: 25 mil euros pelo lar e 25 mil euros pelo ’32 Nascente’. Em relação ao hotel, não terá ficado definido um valor. “E aceitou pagar?”, questionou o coletivo de juízes. “Estava hierarquicamente inferior e precisava da câmara. A probabilidade de os meus projetos entrarem numa gaveta e não saírem mais era muito elevada”, respondeu. “Estava num beco sem saída.” Francisco Pessegueiro admitiu que aceitou pagar, mas garantiu que o dinheiro nunca foi entregue. E acrescentou: “A senhora procuradora, na altura [do inquérito], perguntou-me: ‘Porque é que não fez queixa?’ Ia ter problemas, ia ter um processo-crime por difamação”, disse ainda.

“Nunca foi entregue ao dr Pinto Moreira o que quer que seja”, sublinhou. Mas o coletivo insistiu:

– Nunca foi entregue dinheiro?

– Não.

– Mas foi uma coisa que foi combinada?

– Foi pedido, mas não foi entregue.

Outra das questões exploradas foi precisamente o processo do projeto imobiliário Urban 32 — cujo terreno foi comprado por Pessegueiro por 400 mil euros e vendido mais tarde, já com projeto aprovado, por um milhão e 850 mil euros, com a ajuda de Paulo Malafaia, que terá atuado como intermediário no negócio. Terá sido com este projeto, acredita o Ministério Público, que Pinto Moreira recebeu 50 mil euros. De acordo com a acusação, Francisco Pessegueiro terá, no dia 27 de novembro de 2020, estado com Joaquim Pinto Moreira — quando este ainda era presidente da Câmara Municipal de Espinho — no café Pastelo, em São Félix da Matinha (freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia). Nesse encontro, o empreiteiro terá dado 50 mil euros a Pinto Moreira, mas, em tribunal, Francisco Pessegueiro negou ter dado qualquer dinheiro a Pinto Moreira.

E sobre Paulo Malafaia e João Rodrigues?

Na sessão da manhã, o empreiteiro ainda teve tempo para falar sobre a sua relação com Paulo Malafaia. E quis criar um distanciamento do promotor imobiliário, que esteve consigo na altura das aprovações e serviu como intermediário na venda de um terreno com projeto aprovado no valor um milhão e 850 mil euros. Disse, por isso, ao coletivo que não sabia bem quais os restantes projetos de Paulo Malafaia, nem quais os procedimentos que escolhia — ou se eram legítimos ou não.