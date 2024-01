Se a famosa frase de Orwell é verdadeira, eles deviam estar no centro do mundo. Mas a verdade é que a saga daqueles que escrevem o passado também merece ser escrita, porque o passado não se deixa controlar tão facilmente. As mesmas fontes, espremidas por pessoas diferentes, têm dado as conclusões mais díspares; a aventura mansa de fazer falar os mortos nunca foi tão pacata como parece.

Veja-se o caso de Herculano. A lenda enclausurou-o em Vale de Lobos, desiludido com o país, com “vontade de morrer”. Como se, depois de uma vida política ativa, como consciência moral do liberalismo, a velhice o atirasse para a História, para poder completar a sua História de Portugal. Derrotado na vida verdadeira, dedicava-se a ser o “Michelet português”, fazendo pinóquios a partir de figuras medievais que não podiam já desprezá-lo ou contrariar os seus juízos.

A verdade, porém, é que a História foi a grande razão para a sua importância política. E, por mais que tenha escrito sobre pedagogia e direitos de autor, conservação de património e liberdades de culto, a sua visão política mais ampla só se percebe a partir dos seus grandes trabalhos históricos. Mais, a sua História de Portugal é o símbolo mais claro de resposta a uma época e do modo de agir diante das circunstâncias do seu tempo.

