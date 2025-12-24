"Os meses de desnutrição vão ter impacto no cérebro e no crescimento das crianças". Entrevista ao diretor de comunicação da UNICEF em Gaza

Enquanto trabalhador humanitário, o porta-voz da UNICEF recusar comentar decisões políticas, notando que a missão da agência — “entregar ajuda humanitária às crianças de precisam” — é sempre a mesma, independentemente dos atores políticos. No entanto, reconhece que as prioridades definidas dependem da vontade política de várias partes envolvidas. “Foram feitos compromissos, sob os auspícios do Presidente Trump, e esses compromissos devem ser respeitados por todas as partes de forma a garantir que podemos avançar para a segunda fase onde possamos efetivamente começar a reconstruir a Faixa de Gaza”, realça.

Contudo, essa mesma ação política parece enfrentar um novo impasse. Apesar de tanto o Hamas como Telavive expressarem interesse em avançar para a segunda fase do cessar-fogo, ambas as partes acusam a outra de ser responsável pelo atual bloqueio. A troca de acusações voltou a acontecer nos últimos dias, depois de o Exército israelita ter matado um comandante do grupo palestiniano: o Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo com os ataques, enquanto Telavive acusa o grupo de estar a acumular mais armas em vez de preparar-se para se desarmar e ainda de não ter entregue o corpo do último refém israelita que morreu em Gaza.

“Com as chuvas e especialmente a tempestade é que vemos que as crianças estão completamente vulneráveis”

Já passa das 18h locais quando Jonathan Crickx conversa com o Observador por videochamada. Fora da tenda no sul da Faixa de Gaza, marcada com o logótipo da UNICEF, chove copiosamente, de forma quase ininterrupta, há 48 horas. O cenário é descrito com preocupação, enquanto fala sobre o aumento na quantidade de ajuda humanitária que entrou no enclave nos últimos dois meses, ao abrigo da trégua.

— Podemos trabalhar mais, podemos trabalhar melhor desde o início do cessar-fogo. Agora, há items que ainda são proibidos de entrar? Sim.

— Que tipo de items?

— Por exemplo, geradores de alta potência, que podem fazer funcionar as grandes bombas para bombear a água de um sistema de esgotos, de um charco de água suja. Outra coisa que não entra é algum do equipamento pesado, como grandes retroescavadoras que podem ajudar a remover [os detritos]. Enquanto falamos, consigo ver a chuva a cair e sei que, nas próximas horas, todas as tendas à nossa volta vão estar inundadas, porque não há sistemas de drenagem, gestão de águas residuais nos campos.

▲ Jonathan Crickx encontra-se a cumprir a primeira missão no enclave depois do cessar-fogo

Com a chegada da tempestade de Byron, os detritos dos edifícios danificados tornaram-se um risco de segurança: as chuvas fortes causaram a derrocada de vários edifícios, que mataram 13 pessoas por todo o enclave, relataram as autoridades civis palestinianas. O Hamas denuncia ainda que os limites à entrada de maquinaria pesada dificultam as buscas pelos corpos enterrados nos escombros, incluindo o do último refém israelita. Mas a tempestade Byron trouxe outras preocupações.

“Não me interprete mal, vimos o quão vulneráveis as famílias de Gaza estavam antes, mas com as chuvas e especialmente a tempestade é que vemos a extensão da situação e o facto de as crianças estarem completamente vulneráveis a ficarem doentes“, elabora. Bisan, a menina de três anos com roupa insuficiente apresentada no início, é um exemplo dessa vulnerabilidade das crianças às mudanças no clima. Crickx conheceu-a numa viagem recente à Cidade de Gaza, no norte do enclave, onde famílias inteiras vivem sem casas de banho, eletricidade, aquecimento ou roupas quentes em tendas montadas “mesmo ao lado” de charcos de água contaminada, descreve.