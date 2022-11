Todas as equipas ou seleções têm os seus capítulos de “ses”. “Se”tivesse acontecido isto, podia ser diferente. “Se” não fosse aquilo, tudo mudava. Também o País de Gales tem o seu capítulo de “se”, que neste caso não entronca na melhor campanha de sempre do país quando chegou às meias do Europeu de 2016 e perdeu com Portugal (num jogo com pouca história, acrescente-se, naquela que foi a única vitória nacional nos 90 minutos) mas sim na derrota com o Brasil nos quartos do Mundial de 1958. “Se o John Charles tivesse jogado, o resultado podia ser diferente”, comentou depois o técnico Jimmy Murphy sobre essa partida que não contou com a grande figura galesa em campo e que foi decidida por um miúdo chamado… Pelé.

Murphy fez quase toda a carreira no West Bromwich (em 1939 assinou pelo Swindon Town mas acabou a carreira poucas semanas depois com a Segunda Guerra Mundial) e era visto como alguém que representava da melhor forma a terra de onde vinha, Rhondda, com uma comunidade industrial de gente de trabalho que sofreu com as piores crises económicas mas que nunca se deixou abater tendo o desporto como grande escape. Em parte, Rob Page, antigo técnico interino que substituiu Ryan Giggs em definitivo em novembro de 2020 pelos processos de violência doméstica e assédio sexual, encarna esse espírito no regresso à fase final de um Mundial 64 anos depois. E é com isso que espera fazer uma surpresa no Qatar.

Tirando Gareth Bale, que reencontrou o prazer de jogar nos EUA pelo Los Angeles FC (não só foi campeão como marcou o golo decisivo), o País de Gales não tem propriamente muitas estrelas. Trabalha muito, corre muito, mostra uma enorme entrega e entreajuda em campo, tenta levar o jogo para a dimensão mais física possível, de quando em vez procura jogar. A campanha no grupo da Liga das Nações, com um empate e cinco derrotas com Bélgica, Países Baixos e Polónia, mostrou as fragilidades que esse conceito pode ter mas ainda existe uma esperança nacional de poder recuperar o espírito de 1958 para inverter esse rumo.

