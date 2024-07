Pascal Quignard e a arte de traduzir as sombras

“Desaçornados” significa “arrancados do arção”, ou seja da sela. A palavra de origem latina existe no francês, no castelhano, no basco, mas não existia em português. Usá-la, arrancando-a da sua antiguidade, puxando pelo rasto de tantos cavaleiros derrubados, física ou metaforicamente, é uma ousadia do tradutor, Diogo Paiva, que certamente Pascal Quignard apreciaria, ou, não fosse ele o mais inatual dos escritores contemporâneos, que escreve como se vivesse ainda no século XVII ou XVIII, recuperando formas do francês arcaico, revificando línguas mortas como o latim, o etrusco, o grego antigo, o sânscrito.

O que podem ter em comum a doença do rei Carlos IV de França, a espera da escritora George Sand para que o pai “cessasse de estar morto”, Medeia, Lancelote, o cavalo que derrubou Montaigne, o cavalo que Nietzsche abraçou, a epifania de Saulo a caminho de Damasco, a visita de Freud a Colónia, o amante de Madame de Clèves, a canção fúnebre de La Palisse? Todos eles foram desaçornados de alguma forma e, por isso, mereceram entrar n’O Último Reino que, mais do que um ciclo de livros, é um lugar utópico que não pertence a este mundo, com o qual Quignard destruiu o tempo convencional, cronológico, linear da História, da literatura e fundou uma ilha onde é sempre “outrora”, o “jadis” o “já dito”.

É o “antes de todos os antes”, o tempo da origem que não cessa de se transformar. Essa ilha, habitada por sombras, formas improváveis, que recebe todas as partes amaldiçoadas do humano, foi fundada em 2002 com o magnifico As Sombras Errantes (Gótica) e Sur Le Jadis. Este ciclo temático de livros que são coleções delicadas, eruditas de lendas, pequenas histórias, mitos, notas biográficas, etimologia de palavras enterradas, restos de línguas perdidas, como se fora o saqueador sonhado por Novalis, ou o continuador das coleções de coisas em desuso de Walter Benjamin ou das imagens do pathos de Abby Warburg.

▲ A capa da edição portuguesa de "Os Desaçornados", pela Cutelo, com tradução de Diogo Paiva

Os Desaçornados, de 2012, é o sétimo tomo, de um reino onde se vão recolher todas as sombras, todas as palavras que ainda mantêm com as coisas relações de simpatia e similitude, uma linguagem que não foi destruída pela normatividade das gramáticas e dos consensos e que, portanto, pode desocultar relações entre a ciência, a poesia, a moral, a psicanálise, a história, o mito, a genealogia, onde, com um substrato filosófico, o escritor toma como premissa que “as mais puras teorias são também as mais belas ficções”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quando, em 1969, o jovem violoncelista, colecionador de coisas absurdas, publicou um ensaio consagrado a Sacher-Masoch ou quando, no mesmo ano, a pedido do poeta Paul Celan, se precipitou a traduzir Alexandra de Lycophron, a última epopeia conhecida da Grécia antiga, já se faziam anunciar as ideias fundamentais da sua obra, muito devedora de George Bataille, a saber: o fascínio pelo sórdido, o repugnante ligado à nossa natureza animal, predatória, sexual, vivípara. Só há paixão onde houver proximidade com a violência pulsional da morte, da fome, do desejo. Mas será só a partir do ciclo O Ultimo Reino, em especial com as obras Sordidissime, Le Sexe et l’effroi e A Noite Sexual (Sr. Teste), que essas ideias ganham a forma perfeita pelo uso de uma linguagem que sabe trazer à luz o secreto, o invisível, o que vive numa terra incógnita onde o poder social não existe, que retorna ao mundo das feras, da necrofagia, da predação, da horda; são as histórias de cavaleiros desaçornados, de aristocratas perversas e lúbricas, dos lobos que ensinaram os homens a caçar e foram, por isso, domesticados, tiranos, imperadores, homens para sempre presos ao pavor do nascimento, dos abutres que foram os nossos primeiros Deuses, pois era no seu voo que sabíamos onde ir disputar os restos do animal devorado, é o sorriso que amamos nas bocas das nossas mães e das nossas crianças, mas que é tão só um esgar, um resquício, que a nossa face guardou, do tempo em que usávamos os dentes para siderar a presa antes de a abocanhar.

Se a rapina se mantém por trás do poder, que grito se mantém atrás da língua?(…) A primeira língua da humanidade consistia num silêncio mortal” [“Os Desaçornados”]

É fundamental perceber que os breves textos de Quignard não devem ser considerados “fragmentos”. Ele abomina a escrita fragmentária, que, como defenderá no livro Um Incomodo Técnico em Relação aos Fragmentos (Deriva), considera artificial, escolar, dando ideia de uma rutura, um corte que nunca existiu pois tudo se joga na tensão “entre a lembrança e o desejo” obscuramente misturados. Quignard também não estende no horizonte nenhum ideal de Liberdade: todos estes conceitos pertencem a uma modernidade social, política, cultural da qual ele não faz parte. Com Nietzsche aprendeu que um homem só pode compreender o seu tempo, só será verdadeiramente um “contemporâneo” se der um passo atrás, se recuar para ver “o mal naquilo que uma época se orgulha”, como escreveu o filósofo italiano Giorgio Agamben. Portanto, Quignard, na sua inatualidade é o verdadeiro contemporâneo, como o foram La Boetie, Montaigne, Nietzsche, Benjamin, Warburg, Pasolini.