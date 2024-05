Pedro Nuno tem um novo full-time job: dar tudo na campanha para chamar eleitores e desgastar Governo

Pedro Nuno ao ataque. Alvo: Governo, Governo e mais Governo (e Marcelo)

No caso desta quarta-feira, depois de dar uma volta pela lota e de se inteirar dos níveis de exportação do peixe ou das queixas dos pescadores sobre o estado envelhecido dos portos, Pedro Nuno dedicou-se a disparar ataques, neste caso inteiramente sobre atualidade nacional. Alvo: o Governo. Motivos: variados, sendo que iam sendo introduzidos pelos jornalistas mas terminavam com respostas que tornavam claro que o PS tem na cabeça um guião bem definido, e que desemboca em críticas a um Governo que “governa para uma minoria“, que faz constantes Conselhos de Ministros para correr atrás do prejuízo e que não tem uma “visão” de futuro.

Tudo aspetos que Pedro Nuno Santos parece querer ver avaliados pelos portugueses no próximo dia 9 de junho. Desta vez, começou pelo plano de emergência do Governo para a Saúde, que classificou como um “Powerpoint” (ironicamente, uma crítica que a oposição costumava lançar com frequência à apresentação de propostas do Governo socialista) e uma “grande desilusão”; foi ao plano do Governo para ajudar a Ucrânia, falando num “padrão” de o Executivo anunciar apoios que já vinham do Governo anterior; e comentou o adiamento das negociações parlamentares sobre a redução do IRS com uma dupla crítica ao PSD — a redução do IRS tem de ser mais justa, e portanto mais negociada, e não é o PS que procura apoios no Chega quando precisa.

Depois, Pedro Nuno atirou-se ainda a Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência das várias declarações que o Presidente da República tem feito a pressionar os partidos para que não chumbem o próximo Orçamento do Estado. E, enquanto lançava críticas duras ao Presidente da República, recordando que há “separação de poderes” e que se Marcelo quisesse estabilidade não teria dissolvido a Assembleia da República, aproveitou para voltar a disparar sobre o Governo e registar a “distância” que diz estar a aumentar entre PS e Aliança Democrática “a cada pacote de medidas que é apresentado”.

Boa parte das críticas coincidiu, de resto, com as que já tinha feito na sua primeira aparição de campanha, no dia de arranque, num comício em que, como esta quarta-feira, classificou o Executivo como “um Governo de combate ao anterior” que só está focado em “governar para a minoria”. Isto é, quando não está ocupado apenas a “fazer campanha”, marcando Conselhos de Ministros em catadupa quando o PS o ultrapassa no Parlamento ou quando o cabeça de lista às europeias, Sebastião Bugalho, faz má figura na televisão, ironizava então Pedro Nuno Santos.

O objetivo é sempre o mesmo: desgastar o Governo e agarrar esta oportunidade para isso, fazendo da campanha eleitoral uma plataforma que também serve para transmitir o discurso do PS contra o Executivo. Depois de não ter conseguido bons resultados em nenhuma das primeiras eleições que o PS disputou durante a era pedronunista — foram já três (regionais dos Açores, regionais da Madeira e legislativas, em março) em meio ano –, é particularmente importante conseguir uma vitória e criar uma tendência positiva, diferente da que existiu nos últimos tempos. Depois de umas legislativas renhidas, em que AD e PS quase empataram (a AD teve mais 1%) dos votos), a ideia é voltar a ir a jogo com uma figura popular, Marta Temido, lançada nas ruas — e o seu líder, Pedro Nuno, a chamar os eleitores socialistas para si.

A estratégia pode ter riscos, mas o PS desvaloriza-os, até por estar convicto de que as leituras nacionais existiriam sempre. Assim sendo, prefere puxá-las para si e tentar defini-las — começando por tentar definir o Governo como uma equipa sem estratégia e que está a trabalhar no curto prazo, na tal campanha permanente.