Porque nos apaixonamos tantas vezes pela pessoa errada?

Uma iniciativa

É uma história que já vimos muitas vezes: alguém sai de uma relação infeliz, promete que “da próxima vez será diferente”, mas, passado pouco tempo, está de novo numa relação idêntica, com uma pessoa não muito diferente da anterior. Porque é que por muito que se queira aprender com os erros, há qualquer coisa que nos empurra para escolher tantas vezes as pessoas erradas?

O que melhor explica esta tendência é a nossa propensão para repetição e para o que nos é familiar. “Repetimos os padrões de infância que estabelecemos, não só com cuidadores, como com pessoas significativas que servirão de referência a futuras relações”, explica Ana Cardoso de Oliveira, psicóloga clínica e autora do livro Porque nos apaixonamos pelas pessoas erradas (ed. Gradiva, 2007).

A psicoterapeuta esclarece que, da mesma forma que “filhos de pais com desorganização do impulso tem mais tendência para responder com impulsividade” e filhos de pessoas com dependências “têm maior prevalência de consumo de substâncias ou de comportamentos dependentes”, também nas relações reproduzimos comportamentos. Temos uma espécie de algoritmo emocional, que nos leva para os mesmos sítios: seguimos o guião habitual e “estabelecemos relações que reconhecemos e sentimos como familiares”. Isso pode jogar contra nós se os exemplos que temos ou a forma como fomos cuidados não foi a melhor.

“De facto, existe evidência científica que aponta para uma relação entre a qualidade das relações precoces e as que posteriormente os indivíduos desenvolvem”, reforça a psicóloga Vânia Sousa Lima, docente da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, onde tem desenvolvido investigação sobre vinculação e relações íntimas.

Concretiza com alguns exemplos: “pessoas cujo desenvolvimento foi pautado pela inconsistência na prestação de cuidados tendem a apresentar maior dificuldade no reconhecimento e expressão de necessidades ao parceiro amoroso enquanto adultos”. Por outro lado, esse cuidado inconsistente que se recebeu na infância, pode também estar “associado a uma maior tolerância a comportamentos de menor disponibilidade, sensibilidade e responsividade por parte do parceiro amoroso”. A psicóloga frisa ainda que pessoas que temem muito o abandono, acabam muitas vezes a agir de uma forma que é percebida pelo outro como intrusiva ou excessiva, o que pode levar ao fim das relações vezes sem conta.