Pré-publicação. A ascensão de Cristóvão Colombo, que navegou todos os mares conhecidos

Duas facetas notáveis dos aspectos marítimos deste conflito merecem atenção. A primeira é o grau de envolvimento régio, tanto da parte de castelhanos como de portugueses. Anteriormente, os reis de Portugal tinham-se satisfeito com o seu quinhão nos lucros das viagens licenciadas e os pagamentos de monopólios. No entanto, D. Afonso V via o controlo do comércio africano como um projeto sobretudo real e uma fonte de rendimento que precisava de ser protegida. A Coroa de Castela, pelo contrário, estava menos envolvida do que a portuguesa. Queria a sua comissão financeira — 20% — das expedições licenciadas durante a guerra e todas as ilhas do Atlântico: os Açores, a Madeira, as Canárias e as ilhas de Cabo Verde. Embora D. Isabel só ficasse com as Canárias, ainda assim esse desejo assinalava um interesse direto muito maior nos empreendimentos do Atlântico do que antes.

O segundo aspecto é a escala. A frota castelhana que os portugueses derrotaram em 1478 era composta por trinta e cinco navios, todos valiosamente carregados com marfim, ouro e mercadoria humana na época. Esses trinta e cinco navios representavam uma elevada aposta financeira da parte dos financiadores, dos quais a Coroa castelhana era apenas um, e o retorno do investimento teria sido demasiado elevado se os navios chegassem a bom porto. Primeiro Fernão Gomes, depois a Coroa portuguesa e agora os Castelhanos, podiam ver a que ponto havia dinheiro a ganhar com esses empreendimentos. Graças a esses lucros, Colombo foi o beneficiário direto do conflito.

O Plano de Colombo

Colombo cavalgou a onda do aumento de interesse por este tipo de viagens ao longo da década de 1480. Viajou contra ventos agrestes a leste da Madeira, em 1478, como agente de uma substancial corporação genovesa de compra de açúcar, a Centurione. Este negócio demasiado lucrativo (e em expansão) do açúcar também explica as viagens que na época realizou aos Açores e às Canárias. Colombo foi ainda mais longe: sentiu o calor opressivo e húmido da costa da Guiné numa viagem à novíssima feitoria portuguesa de São Jorge da Mina, algures entre 1482 e 1484, talvez para negociar marfim, ouro e escravos. O volume deste tráfico aumentou ano após ano, tal como os lucros para os mercadores-banqueiros e a Coroa portuguesa. À medida que o Atlântico se abria e o dinheiro fluía, Colombo criou o seu caminho da irrelevância para o poder. Casou com uma nobre portuguesa empobrecida, Filipa Moniz Perestrelo, e teve com ela um filho, Diego, que viria a tornar-se o foco das suas ambições dinásticas.

Em meados da década de 1480, Colombo começava a formular o plano pelo qual viria a ficar famoso. A experiência havia feito dele um especialista do Atlântico. O conhecimento prático, adquirido com as dificuldades, contribuiu em muito, e Colombo foi acrescentando a essa base um suprimento mais teórico de geografia e cartografia. A nova tecnologia de impressão revelou-se fundamental na sua formação, e a difusão da primeira possibilitou que um autodidata sem muita educação formal adquirisse um saber mais de elite. As obras que leu repetidas vezes estavam todas impressas, em vez das anteriores cópias manuscritas. Os exemplares chegaram à pequena biblioteca de Colombo vindos de Lovaina, Antuérpia, Sevilha e Veneza.