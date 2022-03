Pré-publicação. Susan Sontag e a capacidade de um astro literário "fazer reféns" na intimidade

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Benjamin Moser descreve-a como “o último astro literário dos Estados Unidos”, alguém que fez a literatura americana regressar brevemente a “uma época em que os escritores, mais do que meramente respeitados ou conceituados, poderiam ser famosos”. Mas quem foi exatamente a ensaísta, crítica e escritora Susan Rosenblatt (1933-2004), que o mundo ficou a conhecer como Susan Sontag?

Foi com o intuito de responder a esta pergunta — ou de pelo menos aproximar-se de uma resposta tanto quanto possível — que Moser, escritor e tradutor norte-americano, decidiu avançar para a escrita de “Sontag: Her Life and Work”, já depois de ter sido o autor de “Why This World”, uma biografia sobre a autora brasileira Clarispe Lispector traduzida para português com o título “Porquê Este Mundo”.

Publicado originalmente em 2019, “Sontag: Her Life and Work” chega agora a Portugal com o título “Sontag — Vida e Obra” (ed. Objetiva), já depois de, nos Estados Unidos, a obra ter sido distinguida em 2020 com um prémio Pullitzer, na categoria “Biografia ou Autobiografia”.

Antes da chegada às livrarias portuguesas de “Sontag — Vida e Obra” — apontada para segunda-feira, 7 de março —, o Observador pré-publica um capítulo do livro, escrito depois de Moser ter tido acesso ao arquivo mais restrito e privado da escritora e depois de “centenas de entrevistas” com a família, amigos e adversários da biografada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Intitulado “Fazer reféns”, este capítulo centra-se na relação de Susan Sontag com a fotógrafa Annie Leibovitz e na forma como a escritora vivia as suas relações mais próximas e amorosas. Como escreve a dada altura o biógrafo, Susan “era ótima com intimidade casual, sussurrando uma confissão a um jovem escritor deslumbrado, visitando um museu com um amigo que via uma vez por ano” mas “quando novos amigos cruzavam a fronteira, passando de conhecidos a íntimos, muitas vezes viam-se sujeitos à tirania”.

“Fazer reféns”

Susan passou o outono de 1989 em Berlim, onde começou a escrever O amante do vulcão, romance com que andava a sonhar havia muito tempo, o primeiro que completaria desde Death Kit. No entanto, o trabalho foi engolido pelos eventos mundiais. A 9 de novembro, depois de uma sessão no cinema do seu amigo Alf Bold, ela, Karla e Alf saíram para a rua, onde olhos lhes começaram a arder por causa do gás lacrimogéneo. Enquanto assistiam ao filme, as autoridades da Alemanha Oriental tinham anunciado que o Muro de Berlim seria demolido. Ao cabo de vinte e oito anos a reforçar a fronteira com minas terrestres e metralhadoras, a Polícia da Alemanha Oriental ainda estava confusa. «Algumas pessoas pareciam demasiado satisfeitas; portanto, lançaram gás lacrimogéneo por cima do muro», diz Karla. «A Susan achou aquilo muito divertido.» Para quem sonhava com um mundo sem muros, aquela noite pareceu um triunfo.

Susan em breve desfrutaria de um triunfo particular numa área onde até então nunca havia tido sucesso: o dinheiro. A sorte inesperada teve três origens: a primeira era o contrato de 800 mil dólares com a FSG; a segunda prendia-se com uma bolsa da Fundação MacArthur, de 250 mil dólares, e um seguro de saúde, a serem pagos durante cinco anos, a partir de 1990. As bolsas não tinham qualquer restrição ou contrapartida, já que os seus beneficiários não precisavam de fazer o que quer que fosse pelo dinheiro. O mesmo não pode ser dito da terceira e mais opulenta fonte de todas: Annie Leibovitz

O dinheiro permitiu a Susan comprar, pela primeira vez na vida, um apartamento. Essa fora uma prioridade desde o incêndio, e mesmo antes da bolsa da MacArthur, já tinha decidido comprar alguma coisa. Mantivera por muito tempo a esperança de ser selecionada para a bolsa e falava amiúde disso — especialmente porque em várias ocasiões ouvira dizer que havia sido considerada, mas preterida na escolha final. Mais tarde soube o motivo: fora vetada por um membro do conselho, Saul Bellow, que a detestava e tinha um longo histórico de oposição a subvencionar mulheres e «militantes negros».

Depois de visitar vários apartamentos com Peter Perrone, Susan ficou enfastiada. «É como ir comprar natas azedas», disse a Karla. Peter continuou a procura sozinho e ajudou-a a reduzir a escolha a dois imóveis. Um deles era um loft gigantesco no SoHo, o bairro onde ela já morava, de quase quinhentos metros quadrados, que lhe proporcionariam um bom espaço para a biblioteca. O outro era uma penthouse no London Terrace, um prédio que ocupava um quarteirão inteiro em Chelsea, com uma vista ampla para o Hudson e o Empire State Building, além de lareiras de mármore em divisões de pé-alto. A escolha entre esses dois apartamentos era menos entre casas do que entre sensibilidades, entre vidas, conforme Susan compreendeu imediatamente.

«Não sei qual deles escolher», disse a Perrone, «porque o loft no SoHo é literalmente escolher a vida de um monge ou de um erudito, e o apartamento no London Terrace é completamente diferente.» O loft não era especialmente elegante. «Tinha apenas muito espaço», explica Perrone. «Teria que ver com os livros dela, com o seu trabalho, a sua vida interior, a sua dedicação. O London Terrace era de facto muito glamoroso e evocava uma persona diferente.»

Ela passaria o resto da vida no London Terrace. Alguns meses mais tarde, outra penthouse no mesmo complexo ficou disponível e Annie ocupou-a. O London Terrace não era só glamour. Chelsea ainda se estava a aburguesar, e os prédios encontravam-se muito próximos de alguns bairros populares bastante precários. Os edifícios eram velhos, com mato a crescer nos terraços e fendas nos ladrilhos do chão. No entanto, a chegada de Sontag e Leibovitz apontava a direção para onde o bairro caminhava. «Estou a ler Contra a interpretação — e dou comigo a sorrir — por te poder carregar comigo — posso ler-te e sentir-te — és tão especial», escreveu Annie num avião em junho de 1989. «Como é que posso amar-te mais. Como é que eu posso amar-te melhor…»

«Nunca fui criança!», exclamara Susan nos seus diários, décadas antes. Agora, com Annie, parecia estar a retroceder a uma infância que nunca tivera. Em tantas das suas relações «feudais», havia procurado mais um pai ou uma mãe do que um ou uma amante. «Interiormente, ela era apenas aquela criança encantadora, linda», disse Annie. «Tinha tanto prazer com a vida.» A palavra «criança» aparece em muitas descrições de Susan na época. Quando Karla Eoff se ausentou por um fim de semana em que ela ficou em casa a trabalhar, ao regressar na segunda-feira, espantou-se com a sua incapacidade de cuidar de si no que respeitava ao mais básico. «Estava com as mesmas roupas, não tinha tomado banho nem escovado os dentes, nem nada, como uma criança.»