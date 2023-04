Luís Laginha de Sousa não votou na decisão de avançar com o processo de contraordenação contra a TAP, por indiciada violação das regras de mercado, porque tem títulos de dívida da transportadora. Mas o presidente da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) tem outros investimentos na sua carteira. É o caso, por exemplo, de ações da EDP e REN. Mas só na TAP houve a necessidade de pedir escusa, garantiu a CMVM ao Observador.

A indicação de que estava impedido de votar em decisões sobre a TAP foi dada pelo gestor na comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre a TAP.

Por ser titular de obrigações da TAP, que subscrevi na oferta pública, antes do início do mandato como presidente da CMVM, a lei não me permite que participe nas decisões do conselho de administração que produzam efeitos na TAP, embora esteja totalmente solidário com essas decisões e a par dessas decisões e em condições de prestar os esclarecimentos que possam solicitar”.