Luís Laginha de Sousa, presidente da CMVM, foi ouvido na comissão de inquérito à TAP e revelou que por ter investido em obrigações da transportadora se tinha excluído de votar no conselho de administração decisões sobre a companhia. Um impedimento que termina em junho, já que as obrigações detidas pelo supervisor têm data de reembolso em junho deste ano. O que significa que, a partir desse momento, Laginha de Sousa deixa de ter limitações nas decisões sobre a transportadora, realçou ao Observador fonte oficial da supervisora.

As obrigações foram emitidas em junho de 2019 com a maturidade em 23 de junho de 2023. Luís Laginha de Sousa informou a comissão de inquérito que as subscreveu antes de entrar para a CMVM, em dezembro de 2022. E, segundo revelou a mesma fonte oficial da CMVM, quando assumiu funções na supervisora do mercado de capitais, Laginha de Sousa submeteu ao departamento de recursos humanos, ao Tribunal Constitucional e informou o conselho de administração a declaração que elencava os valores mobiliários detidos. Também a ESMA – Autoridade Europeia de Mercados de Valores Mobiliários, que reúne todos os supervisores europeus, tem essa informação.

A CMVM não revela que outros títulos detém Laginha de Sousa, justificando que estes investimentos não são estanques, acrescentando, mesmo, que as obrigações da TAP, por exemplo, vencem dentro de um pouco mais de dois meses. “As entidades que devem ter a informação têm” e sempre que se justifique revelarão os investimentos.

