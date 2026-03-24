Professores. Negociações do Estatuto da Carreira Docente continuam a decorrer em clima de tensão e já com protesto à vista

Avaliação de desempenho, burocracia, salários ou progressão na carreira. Há muito que os professores pedem que o Estatuto da Carreira Docente (ECD) seja revisto e o Governo acedeu ao pedido, incluindo esse objetivo no seu programa. As negociações — que são retomadas esta quarta-feira — ainda nem vão a meio e as tensões entre Ministério da Educação e sindicatos dos professores só têm aumentado. Insatisfeita, a Fenprof já anunciou uma manifestação para o próximo dia 16 de maio.

Em setembro de 2025 o Ministério da Educação começou a ouvir as mais de dez estruturas sindicais para recolher contributos e sugestões e de seguida elaborar uma proposta para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Em causa está o conjunto de normas que regulam a profissão na rede pública, em termos de direitos, deveres, recrutamento, estrutura e progressão na carreira, avaliação, salário e mobilidade. Desde que foi publicado (em 1990) o ECD já sofreu 16 alterações. E o Governo de Luís Montenegro iniciou a 17.ª.

O objetivo é que o novo estatuto entre em vigor já no próximo ano de 2027. Até lá, Ministério da Educação e sindicatos têm de negociar uma lista de sete temas. O primeiro foi dado por encerrado no início de janeiro deste ano e era dedicado ao “Perfil Geral do Docente, Direitos, Deveres e Garantias”.

Na proposta inicial do MECI, apresentada cerca de um mês antes, lia-se que o objetivo passava, entre outros, por caracterizar o perfil dos professores integrando “autonomia pedagógica e responsabilidade ética”; mas também clarificar os direitos do docente, nomeadamente o acesso a “condições de trabalho adequadas e proteção jurídica”, além do direito à autonomia pedagógica.

Que direitos exigiam os professores quanto ao Perfil Geral?

Durante esse mês de dezembro e o início do mês de janeiro de 2026, os sindicatos foram ouvidos pelo ministro da Educação. Uma destas organizações, a FNE (Federação Nacional da Educação), por exemplo, contrapropunha defendendo que os professores deviam ter no seu estatuto o “direito expresso” a desconectar-se quando estão fora do horário de trabalho (algo que não estava previsto na proposta do MECI), e que os sumários deviam ser vistos como algo que tem uma “função pedagógica, [e de] simplificação administrativa”, sendo que o MECI defendia o seu uso como “instrumento de monitorização”. A FNE propunha ainda que o professor fosse visto como um profissional “autónomo com estatuto próprio”, opondo-se à proposta do Governo de estes profissionais serem integrados “numa lógica funcional da Administração Pública”.

Já a Fenprof (Federação Nacional dos Professores) propunha, entre outros, que o “direito à negociação coletiva” continuasse consagrado neste estatuto. Assim como o “direito à não discriminação, que deverá ser plenamente assegurado em todas as suas vertentes” e o “direito à estabilidade de emprego e profissional”. Para alcançar este último, lê-se na proposta deste sindicato, é necessária a “conversão, em lugares de quadro de agrupamento ou de escola não agrupada, das vagas que são ocupadas de forma sistemática por docentes contratados” ou seja, que não estão vinculados aos quadros do Estado.

E que direitos (e deveres) vai o Governo reconhecer-lhes?

Face a estas reivindicações, a 7 de janeiro o MECI divulgou a sua proposta final. Face à inicial foram registadas algumas diferenças (uma vez que já eram incluídas algumas das sugestões sindicais). Em causa está, por exemplo, a afirmação de que a carreira docente é uma “carreira de regime especial”.

No que toca aos direitos dos docentes, o estatuto da carreira reconhece agora a “natureza especializada da profissão e da autonomia técnica, científica, pedagógica e didática da profissão”. Aqui, inclui a existência de “tempos próprios para trabalho colaborativo e preparação das atividades letivas”, algo que atualmente (principalmente o segundo aspeto) não está incluído nas horas de trabalho dos docentes.

O ECD reconhece também que os professores têm direito a ter “segurança e saúde no trabalho” e ainda ao período de “descanso previsto na legislação laboral” em vigor. Há ainda um outro aspeto fundamental aos olhos dos professores: a “corresponsabilização das famílias e da comunidade educativa no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos”. Na proposta inicial o Ministério da Educação escrevia apenas que estes deviam “colaborar” (e não ser igualmente responsáveis) pelas aprendizagens dos estudantes.