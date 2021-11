“Propriedade minha”: a história de duas peças da coleção de D. Fernando II guardadas na Alemanha há 129 anos

A descrição de cada item no inventário termina invariavelmente com um pequeno apontamento, na letra alongada do rei, de onde se lê: “Propr. minha”. Isto servia, explica o conservador, para distinguir o que era propriedade do rei do que era da coroa. “O que é da coroa pertence ao Estado, é propriedade da instituição real e deve ser transmitida ao próximo monarca. São bens que não são transmissíveis aos filhos mas passam de sucessor em sucessor, ao contrário da propriedade do rei.”

“Quando Portugal estava a par das vanguardas artísticas na Europa”

Da propriedade do rei eram as duas peças de prata que há dias apareceram em público pela primeira vez depois de 129 anos em paradeiro incerto: uma bacia e um gomil (jarro de boca estreita) que pertenciam à coleção pessoal de D. Fernando II e que constam no inventário manuscrito que Hugo Xavier tem vindo a transcrever e a estudar.

“A salva [refere-se à bacia de prata] é especialmente interessante pelo tamanho, mas também porque é puramente Renascentista, quando Portugal provavelmente na única vez na sua História, estava a par das vanguardas artísticas na Europa, tendo o refinamento de trabalho e desenho que se via em Itália e no Norte da Europa, libertando-se do desenho tardo-medieval que muitas salvas manuelinas têm”, considera João Magalhães, especialista em mobiliário europeu na Sotheby’s London, para quem é raro surgirem peças de proveniência real em leilões — “sejam portuguesas ou não.”

A “Grande bacia em prata dourada, sem marcação, provavelmente portuguesa, do século XVI”, como foi apresentada pela Sotheby’s no leilão que teve lugar em Paris, a 17 de novembro, pesa 2.327 gramas e tem um diâmetro de 45 centímetros. Foi a leilão com um valor estimado entre 120 e 140 mil euros e acabou vendida por 144.900 euros.