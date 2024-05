PS (com o voto do Chega) acaba com portagens nas ex-SCUT. Governo avisa que "alguém vai ter de pagar"

As portagens nas antigas SCUT (auto-estradas sem custos para os utilizadores) do interior e Algarve vão ser eliminadas a partir de 2025, mas contra a vontade da AD e do Governo. O projeto do PS foi o único que passou — com o Chega a juntar-se à esquerda para o viabilizar — e a somar mais um capítulo à novela de projetos que passam com esta mesma geometria. Aconteceu há uma semana com a redução do IRS e volta agora com as portagens que o Governo já se apressou a dizer que vão pesar aos cofres públicos mais do que o PS diz. E há mais medidas do programa socialista na calha. A próxima poderá ser a descida do IVA da eletricidade para 6% em escalões mais baixos do consumo — que ainda não entrou — e que pode custar 90 milhões de euros.

No caso das portagens, as contas dos socialistas apontam para 157 milhões de euros por ano, mas o Governo atira para 180 milhões de euros todos os anos e o ministro dos Assuntos Parlamentar diz que são 1,5 mil milhões de euros até ao final das concessões. Pedro Duarte apontou à falta de responsabilidade dos socialistas, assinalando que será preciso negociar com as concessionárias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O pós debate foi intenso, com Pedro Nuno Santos a saltar logo para os Passos Perdidos para cantar vitória ao mesmo tempo que garantia não existir qualquer bloqueio. Afinal tinha sido isso mesmo que o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tinha acusado PS e Chega de estarem a fazer.

Já depois de ter dado conta da inevitável aprovação da proposta do PS e de ter desconforto dentro da sua própria bancada sobre este tema, Hugo Soares fez um apelo in extremis para que os partidos aceitassem que os projetos passassem à comissão da especialidade sem esta primeira votação no plenário e lá se acertaria a decisão final. “É a prova dos nove para saber se há um bloqueio ou uma oposição que quer construir soluções de futuro para todos”, desafiou Hugo Soares.

Mas os socialistas ignoraram o pedido e a votação aconteceu mesmo: PS, Chega, BE, PCP, Livre e PAN a favor, PSD e CDS contra e IL absteve-se. O projeto de resolução do PSD, que prometia (sem datas ou método) uma redução gradual das portagens, ficou pelo caminho, bem como os restantes (do Chega, IL e PAN) e os projetos-lei do Bloco e PCP. No fim, as portagens acabam na A4 – Transmontana e Túnel do Marão,A13 e A13-1 Pinhal Interior; na A22 do Algarve; na A23 da Beira Interior, na A24 – Interior Norte, na A25 – Beiras Litoral e Alta; e ainda nos troços entre Esposende e Antas e Neiva e Darque, da A 28.

O líder do PS já tinha marcado hora nos Passos Perdidos para reclamar, perante as televisões, aquela vitória, mas também para garantir que o PS “não está a bloquear nada”. “Não é aceitável que se apelide de bloqueio o trabalho natural de um grupo parlamentar”, respondeu ainda quando confrontado com as acusações do PSD durante o debate sobre as portagens.

Também deixou logo ali a garantia de respeito orçamental da proposta apresentada, já adivinhando o contra-ataque social-democrata. O socialista garantiu que “o custo estava enquadrado no cenário macroeconómico que o PS apresentou na campanha, são cerca de 150 milhões de euros.” Uma posição que o Governo veio contrariar, depois do debate e depois do líder do PS falar, com o ministro dos Assuntos Parlamentares a apresentar outras contas.

“Alguém tem de pagar” e será preciso compensar IP e concessionária da A23

Pedro Duarte assinalou a “profunda irresponsabilidade orçamental” da medida que “custa 180 milhões de euros para 2025. Mas não tem impacto num ano. Até final do prazo das concessões, custa 1,5 mil milhões de euros. Ou seja, até 2040”, contabilizou em declarações aos jornalistas.

“Ninguém gosta de pagar portagens, mas o problema é que vai ter de ser pago e se calhar o custo vai ser maior porque agora a negociação será muito mais difícil do que ontem”, afirmou o ministro aos jornalistas após o resultado da votação. Ainda assim, prometeu que o Governo “ia começar a trabalhar” para implementar a medida aprovada no Parlamento e que permite eliminar, ao fim de 14 anos, as portagens nas ex-SCUT do interior e ainda nas subconcessões do Túnel do Marão, Transmontana e Pinhal Interior.

Os socialistas acreditam que não será necessária uma negociação porque as portagens das antigas SCUT são uma receita da Infraestruturas de Portugal, empresa que é do Estado. Mas admitem a necessidade de compensar a IP que é a empresa responsável pelos grandes projetos de infraestruturas, sobretudo na ferrovia.

Fonte oficial da IP diz em resposta ao Observador que, “eventuais medidas que induzem perdas de receita com natureza permanente, afetam o modelo económico-financeiro do Contrato de Concessão da IP, celebrado em 2007 e por um período de 75 anos. Haverá que articular com o Estado um mecanismo suscetível de assegurar a compensação da empresa pela perda de receita em causa, ou o ajustamento em conformidade do modelo económico da concessão.”

A isenção proposta no PS pode implicar ainda o reequilíbrio financeiro da concessão da A23, porque a apenas o troço entre Torres Novas e Abrantes origina receita que para a Infraestruturas de Portugal. “O restante traçado, entre Abrantes e a Guarda, integra-se na Concessão da Beira Interior (contrato sob gestão do IMT), sendo a receita de portagens da concessionária”, indicou ainda a IP ao Observador.

Uma perda de 157 milhões de euros representa cerca de metade de todas as receitas que a IP recebeu no ano passado com as portagens, de 320 milhões de euros. Este valor representa apenas um terço dos encargos com as Parcerias Público Privadas na rodovia que tem de continuar a ser pagas, mesmo que estas vias não tenham portagens. Isto porque os contratos determinam que as concessionárias são pagas pela disponibilidade da infraestrutura e o risco de tráfego e as receitas das portagens ficam do lado do Estado.

Quase todos concordam, mas acusam-se uns aos outros

Durante o debate, a direita atacou sobretudo o PS pelos anos de governação em que nada fez sobre este assunto, nomeadamente nos últimos oito onde chegou a governar com apoio à esquerda. Os deputados do PSD não pouparam os socialistas a quem acusaram de hipocrisia, demagogia e cambalhota.

Os socialistas puxaram da cabeça de lista pela Guarda e ex-ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para dar resposta a este argumento e dizer no plenário que neste momento “o país tem condições para cumprir”. A deputada socialista também sublinhou a “coerência” do PS, uma expressão que irritou o PSD do início ao fim do debate. Hugo Soares vociferava, na primeira fila, sempre que alguém do PS a usava nas intervenções.