PS tenta candidatura de consenso em Lisboa para evitar federação partida

A turbulência causada pela demissão recente na liderança da federação do PS na Área Urbana de Lisboa ainda não serenou. Depois da saída de Ricardo Leão, que envolveu um artigo de opinião vindo de Bruxelas e um bater de porta da líder parlamentar do PS na FAUL, os socialistas do distrito prosseguem numa digestão difícil do caso e com a solução para a sucessão em aberto. As candidaturas multiplicam-se, mas na estrutura federativa há uma tentativa para consensualizar um nome que possa conseguir unir alguns dos que já manifestaram disponibilidade para avançar, evitando divisões internas a menos de um ano de autárquicas.

Para este sábado foi marcado um jantar que junta presidentes de concelhias e presidentes de Câmara do PS na Área Urbana de Lisboa que, ao que apurou o Observador, terá como um dos promotores o presidente da Comissão Política da FAUL (que também é secretário nacional do PS), Marcos Perestrello. A iniciativa está a ser vista entre os convocados como uma tentativa de consensualizar uma candidatura que não torne o processo para a eleição do presidente da federação um problema interno de ajuste de contas. “Não podemos permitir uma guerra interna a um ano de autárquicas”, comenta com o Observador um dirigente concelhio do partido.

Na FAUL há um grupo de concelhias que é decisivo (pelo peso eleitoral) e que tem sido coeso desde que Marcos Perestrello se candidatou contra Joaquim Raposo, em 2010, e que junta Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos. A expectativa é que este entendimento possa manter-se, quando, neste momento, dentro deste grupo, “há perspetivas diferentes entre o perfil que faz mais sentido e o que é necessário agora” na FAUL, explica ao Observador uma fonte conhecedora do processo.

“A situação ainda não está estabilizada“, aponta outro dirigente socialista, que considera que “era desejável não haver três ou quatro candidatos e que a situação estabilizasse o mais rápido possível” por causa da preparação das autárquicas. Os dois nomes preferidos por esta frente são o de Pedro Pinto de Jesus (que já se mostrou disponível) e o de Carla Tavares. Nesta altura, ambos estão a ponderar o que fazer e, em princípio, se um avançar, o outro apoia e não avança com candidatura. O tema está a ocupar e muito os socialistas na federação.

Na última quarta-feira, na reunião da comissão política federativa, houve alguns dirigentes concelhios que expressaram o seu apoio a Pedro Pinto, casos de Odivelas e Mafra, por exemplo — um posicionamento que “caiu mal” junto de alguns dirigentes que acharam que aquele não era o momento para isso. As peças movem-se com cautela para evitar divisões, sobretudo quando já são tantos os nomes em jogo.