A ordem é para não ir ao choque — e desvalorizar. A entrevista do Presidente da República começou com recados fortes para o Governo e em particular para o ministro das Finanças, mas incluiu avisos ao PSD, que Marcelo Rebelo de Sousa ainda não vê pronto para assumir a liderança da direita. Por isso mesmo, no PS, os avisos do Presidente não foram encarados como um ataque direcionado ao Governo, antes como uma noite do “Marcelo comentador” em ação.

Logo a arrancar a entrevista, Marcelo descreveu a maioria de António Costa como “requentada” e “cansada”, com um excessivo foco na “gestão do dia-a-dia”. No PS, relativiza-se a adjetivação presidencial: desde logo, porque, como ironiza um dirigente, “a maioria do PS é tão requentada como a do Presidente”.

Ou seja: tanto o Governo de Costa como Marcelo foram reeleitos e estão nos respetivos cargos desde a mesma altura (tomaram posse pela primeira vez com três meses de diferença). E, se o PS ganhou eleições e com maioria desta vez, foi porque “os portugueses renovaram com mais força” o seu mandato, aponta um dirigente.

