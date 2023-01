A substituição de Pedro Nuno Santos por João Galamba e a autonomização da Habitação num Ministério. Duas alterações apenas que parecem ter sabido a pouco ao Presidente da República — resumiu-as a “não mexer no que existia” e ao uso de prata da casa” –, que esta terça-feira avisou que se nada disto resultar, então “retirará conclusões”. No PS desdramatiza-se o eventual futuro recurso à bomba atómica da política nacional, a dissolução da Assembleia da República, com uma leitura (ainda assim) mais benévola para a sua maioria: “Marcelo quer manter o capital de pressão que perdeu com a maioria.”

A expectativa de uma mudança no elenco governativo mais alargada e até atingindo mesmo a orgânica do Governo era desejada por parte do partido e, a julgar pelas palavras à chegado do Brasil, também do Presidente da República. No PS não há quem o negue, mas coloca-se água na fervura da relação Belém/São Bento. Alguns dos socialistas ouvidos pelo Observador a propósito da avaliação de Marcelo sobre as alterações de Costa acreditam (e desejam) que se trate apenas de estratégia presidencial.

“Volta a colocar nas mãos dele um poder decisório que não tinha há muito tempo, a sair de um buraco em que se tinha metido”, comenta um deputado. E um dirigente mais antigo acrescenta semelhante leitura ao dizer que Marcelo “quer é manter o capital de pressão que tinha perdido com a maioria absoluta”. E isto porque, “na anterior configuração tinha maior influência, agora está a tentar recuperar… é o que lhe resta para um segundo mandato”, atira.

Mas o mesmo socialista lembra ao mesmo tempo que “mesmo com o PS penalizado [por mais uma crise interna no Governo] continuava a ter uma percentagem significativa” e questiona: “Se agora houvesse dissolução não se saberia o que viria: um bloco central? Ou uma direita coligada com o Chega?”. Se a primeira é vista como improvável, a segunda é colocada no colo do Presidente da República, com um aviso: “Não acredito que quisesse ser protagonista disso. Não gostaria de ficar com essa marca”.

