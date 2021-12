"Quando cheguei à Real, a preocupação com a ETA desvaneceu-se. Tinha certos cuidados. Mas a ETA matou um amigo à nossa frente num jantar"

Tinha pessoas da família do Mindelense, que era uma espécie de Benfica, o seu pai jogou no Derby, filial do FC Porto. Como é que o Oceano vai parar ao Sporting?

São as leis da vida… Quando nasci foi numa casa de benfiquistas entre aspas, de gente do Mindelense. Como o meu pai trabalhava na Alemanha, a minha mãe decidiu trazer a família toda para Lisboa porque estávamos mais perto dele, o meu pai vinha de férias de três em três anos. Era engraçado porque quando o meu pai viajou pela primeira vez a minha mãe estava grávida de mim e quando chegou já tinha três anos e não sei quantos meses e não sei quantos dias, a minha mãe é que contava tudo e eu dizia ao meu pai ‘Tu não és o meu pai, o meu pai está na Alemanha’. A minha mãe achou por bem virmos todos para Portugal. Ao chegamos a Portugal começamos a ter essa cultura do Benfica, do Sporting, do FC Porto, se calhar o FC Porto menos, não era tão falado porque os jovens vão mais para as equipas que ganham e na altura era mais o Benfica e o Sporting que ganhavam. Se calhar é depois a tendência do ser do contra, a minha irmã mais nova é do Paços de Ferreira…

Do Paços de Ferreira, “o” Paços de Ferreira?

Porque é do contra. Mas ela é uma rapariga super inteligente, atenção. Quando ela decidiu que ia dizer que era do Paços de Ferreira, antes de decidir isso estudou tudo o que havia a estudar sobre o Paços de Ferreira. Estudou quando tinha sido fundado, quantos sócios é que tinha, o percurso… E nós perguntávamos ‘Mas tu és do Paços de Ferreira? Tu conheces o Paços de Ferreira? Então vamos fazer perguntas’ e ela respondia a tudo. Paços de Ferreira para tudo. E o que aconteceu? Começou mesmo a gostar do Paços de Ferreira e hoje é verdadeiramente do Paços de Ferreira. Se calhar essa cultura do ser do contra, aquelas quezílias boas que há sempre entre os irmãos, e nós somos seis, acontece sempre, aquilo do picar uns aos outros… Não estava bem em mim aquilo do ser do Sporting mas já tinha uma certa admiração pelo Sporting. Depois, o prazer de entrar naquela casa, se ainda existissem dúvidas, deixou de haver…

Sempre foi bom aluno, daqueles que não precisava de estudar muito para ter boas notas. Alguma vez se arrependeu de não ter seguido mais os estudos?

Não mas por acaso até fui sempre bom aluno…

Até onde é que chegou?

Cheguei até à porta da universidade mas nesse ano apareceu-me o Nacional da Madeira e fui falar com os meus pais. Eles foram sempre apologistas de jogar à bola, na altura fiz a formação toda no Almada dos 13 anos até ao primeiro ano de sénior, que foi quando fui depois para o Odivelas. Aparece o Nacional da Madeira, tive uma conversa muito séria com os meus pais, mais com a minha mãe que era quem tomava as grandes decisões lá em casa, e disse que podia fazer uma espécie de um ano de licença sem vencimento. O Nacional não me dava para continuar com os estudos, era mais profissional. No Odivelas treinava à noite, dava para estudar. O que aconteceu é que esse ano do Nacional acabou no Sporting e a partir daí… Sempre quis retomar os estudos mas fui deixando sempre para trás e chegou a uma altura que já não tinha cabeça…

Alguma vez teve outro trabalho pelo meio ou foi só estudos e futebol?

Quando depois o profissionalismo nos segue é um bicho muito forte, toma conta de tudo. Quando cheguei ao Sporting senti-me realizado e aí o meu propósito de vida, porque sabia exatamente o que queria, era ser profissional de futebol. O que fiz foi trabalhar para isso, quando cheguei ao Sporting tinha muitas limitações em termos técnicos e em termos de jogador que queria ser. Pensei que era o que queria, trabalhei muito forte, fiz horas extraordinárias, muitas mesmo para poder melhorar. Foi o grande objetivo de carreira.

Portanto, o futebol aparece ainda antes de vir para Portugal.

Sim, desde pequenino, ainda em Cabo Verde, em São Vicente. Ali começamos a andar e o futebol já lá está. Na altura ainda era com aquelas bolas de trapos, que hoje muita gente não sabe o que era mas que tinha umas meias com tecidos moles lá dentro, não pode ser nada perigoso, e jogávamos com aquilo. Não tínhamos aquela bola de futebol como é normal mas inventávamos, com aquelas bolas de meias e o vício do futebol já lá estava. Continuou, sempre com os estudos em primeiro lugar mesmo quando entrei nos iniciados do Almada, fiz o percurso todo até ao primeiro ano de sénior, consegui sempre conciliar as duas com esse bichinho sempre a entranhar-se mais e quando aparece a hipótese do profissionalismo, aí já não há nada para fazer…