"Que sera, sera...". Mas o BCE só deve voltar a descer as taxas de juro perto do Natal

Christine Lagarde brindou (com um copo de água), usou uma emblemática expressão em castelhano (que sera, sera) e até entoou um insólito “tururu” enquanto, com toda a pacatez do mundo, procurava nas suas cábulas o dado económico de que precisava para responder a uma questão dos jornalistas. Na conferência de imprensa desta quinta-feira, em que foi anunciado mais um (pequeno) corte dos juros, a presidente do BCE fez tudo para transmitir aos mercados uma mensagem clara: a autoridade monetária da zona euro não tem pressa em descer as taxas. Só perto do Natal deverá haver novo alívio para quem tem créditos com taxa variável.

Essa foi a perceção que rapidamente se instalou nos mercados financeiros. Antes de Christine Lagarde falar, alguns analistas admitiam que o Banco Central Europeu (BCE) poderia sinalizar alguma abertura para baixar novamente os juros em outubro, mas a francesa, falando em castelhano, não se comprometeu – “que sera, sera“. Todos os sinais que deu, aliás, foram no sentido contrário: as decisões vão continuar a ser “dependentes dos dados” e, sublinham os analistas do banco holandês ING, “não são muitos os dados relevantes que serão divulgados até à reunião de outubro”.

Daí que, quando Lagarde abandonou o palco, os mercados apontavam para uma probabilidade inferior a 30% de que possa haver uma nova descida já no próximo mês – a tal reunião que Mário Centeno tinha dito que seria “engraçada“. Só a 12 de dezembro, altura em que o staff de economistas de Frankfurt volta a atualizar as projeções para a inflação e para o crescimento económico na zona euro, é que os analistas acreditam que o Conselho do BCE poderá ter justificação para fazer mais uma descida – que deve voltar a ser pela dose mais curta, 25 pontos-base.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi essa atualização dos dados económicos oficiais (que foi feita nesta quinta-feira e voltará a acontecer na última reunião antes do Natal) a justificação para a descida dos juros para 3,5%. O facto de as novas projeções terem ficado praticamente inalteradas em relação às de junho foi aquilo que “deu conforto” ao BCE – expressão usada por Lagarde – de que a inflação está, como previsto, a “mover-se em direção ao objetivo”, isto é, os 2% que são a meta de médio prazo na zona euro.

Economistas do BCE preveem inflação subjacente mais alta do que previsto ↓ Mostrar ↑ Esconder Os economistas do BCE preveem, nas projeções trimestrais agora atualizadas, uma inflação abaixo de 2% em 2026. As novas projeções apontam para uma taxa de inflação média de 2,5% em 2024, 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026. “A inflação deverá aumentar novamente no final deste ano, em parte porque as anteriores quedas acentuadas nos preços da energia serão excluídas das taxas anuais”, afirma o BCE em comunicado. Depois, a “inflação deverá diminuir em direção ao nosso objetivo durante o segundo semestre do próximo ano”, antecipam os economistas. Para a inflação subjacente, aquela que exclui os preços da energia e dos alimentos não-processados (e dá um retrato mais fiel das pressões inflacionistas) “as projeções para 2024 e 2025 foram ligeiramente revistas em alta“, porque “a inflação nos serviços foi superior ao esperado”. Porém, os economistas “continuam a esperar um declínio rápido da inflação subjacente, de 2,9% este ano para 2,3% em 2025 e 2,0% em 2026”. Já as projeções de crescimento económico na zona euro foram revistas (ligeiramente) em baixa, apontando-se agora para uma expansão económica de 0,8% neste ano de 2024, menos uma décima do que aquilo que se estimou em junho. Para os próximos anos, também há revisões (negativas) de uma décima: 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026.

A decisão de descer os juros em 25 pontos-base já tinha sido antecipada pelos analistas e já vinha, por isso, provocando uma queda das taxas Euribor nas últimas semanas (sendo essas taxas os indexantes calculados a partir dos juros a que os bancos da zona euro emprestam uns aos outros, no chamado mercado interbancário).

Mas a queda acelerada das últimas semanas, que levou a Euribor a 12 meses a descer para menos de 3%, poderá, agora, abrandar caso se consolide a expectativa entre os analistas de que só daqui a três meses poderá haver novo corte dos juros do BCE. “Na conferência de imprensa desta quinta-feira, o BCE deu a impressão que não tenciona cortar os juros novamente em outubro“, afirma Jörg Krämer, economista-chefe do banco alemão Commerzbank.