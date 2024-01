Na campanha de 2015 houve um momento de futurologia (ainda que algo fácil). António Costa estava de passagem por Aveiro e numa visita a uma escola encontrou uma bola de futebol no recreio que, mesmo sem grande toque, passou a Pedro Nuno Santos assumindo logo ali a leitura política que o momento teria. Toda a gente riu e o momento passou na comunicação social com a tal interpretação incontornável: estava escolhido o sucessor. Depois vieram oito anos de governação, outros preferidos e outras necessidades, a relação entre os dois esfriou (a comparar com os tempos áureos da geringonça), mas Pedro Nuno acabou mesmo por ser o sucessor de Costa.

Este é o congresso onde se consagra esse passe de bola, com a mesma falta de técnica de há oito anos. Foi tudo de repente, sem preparação. Costa demitiu-se e Pedro Nuno teve de avançar num momento em que se estava a preparar para uma espera de dois anos. Esta sexta-feira, o PS faz a despedida do passado, com a última intervenção de Costa. No sábado e no domingo prepara-se para o futuro muito próximo, com Pedro Nuno a tomar o palco. E pelo meio arruma-se a equipa, com elementos a passarem da frente de ataque dos últimos anos para uma defesa mais recuada, outros a aguardar no banco e outros ainda a passar da bancada para a grande área.

Quem é quem no plantel socialista que se apresenta neste 24º congresso que decorre nos próximos três dias em Lisboa?

