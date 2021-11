Rio continua de pé. E ganhou mais uma vida para tentar derrubar Costa

Daí o alcance das primeiras palavras de Rio nesta noite. O líder social-democrata envolveu Paulo Rangel nas habituais palavras de circunstância, elogiou-lhe a “dignidade” demonstrada na hora da derrota, mas não esqueceu os que se lhe opuseram. “Esta é a vitória dos militantes de base do PSD. Os dirigentes de concelhia e distritais têm de se ligar mais aos militantes. Foram num determinado sentido e o povo disse não.”

De Rio costuma dizer-se que não esquece nem perdoa aquilo que considera serem traições. Desta vez não será diferente e o próximo campo de batalha são já as listas de deputados “Fazer listas [de deputados] é sempre difícil em qualquer partido. No nosso partido sempre foi e continuará a ser”, assumiu o líder social-democrata. Mas o subtexto era outro: os que se moveram por “interesses pessoais” nesta contenda (Rio dixit) não terão lugar no partido. “Para ganhar legislativas aquilo que mais preciso é dos militantes do PSD. Esses eu tenho.”

É com eles que Rui Rio vai de novo a jogo e vai sem perder um minuto de sono com o habitual discurso sobre agregar e unir no pós-diretas. “Estive sempre disponível para fazer unidade. Agora só se consegue fazer unidade com que está disponível. Já aprendi que muitos dizem que querem unidade e depois não querem unidade nenhuma“, despachou o líder social-democrata.

Pelo que ouviu o Observador esta noite — muitos apoiantes de Rio exigiam a demissão imediata dos líderes distritais que apoiaram Rangel –, o clima está tudo menos pacificado no interior do PSD. Mas, nesse capítulo, Rio ganhou mais uma coisa esta noite: com Rangel, Montenegro, Pinto Luz e até Moedas no mesmo barco derrotado, não há ninguém em condições de lhe fazer sombra. “Estou de pé, melhor do que nunca, como um verdadeiro sobrevivente“, canta o autor da música que virou hino desta noite. Rio que o diga.