Rogério Samora (1958-2021): o ator solitário e das "vidas emprestadas"

Era uma criança protegida. Brincava pouco na rua por causa dos muitos carros que ali passavam. E fora dos corredores do cinema ou do casino, passava os domingos a bordo do famoso elétrico 28, sempre em loop. Era o passeio de fim de semana com a avó, uma mulher que o marcou muito — dada aos cafés, às esplanadas, à praia e às danças de salão —, mas que nunca o ia ver ao teatro. Não que isso o incomodasse, afinal, “ela conhecia o original” (que morreu aos 86 anos). Ainda assim, foi quem o levou por diversas vezes a ver as estreias da Revista no Parque Mayer “às escondidas no casaco”. E quem ia propositadamente beber café naquele recinto de teatros de revista para ver as estrelas passar.

A vida de Rogério mudou dramaticamente aos 7 anos, quando foi levado pelos pais da casa da avó. A forma como as coisas foram conduzidas deixou mágoa, mas a experiência e os anos atenuaram eventuais rancores. “Acho que uma criança não é um objeto… Ser levado da casa de alguém que te criou até essa idade. Que te criou para te ajudar, que quis que tu nascesses”, contou na entrevista do Canal Q.

O que custou foi ser “roubado” do conforto de Maria de Lurdes. “Tenho memória do adeus e da canadiana que tinha vestida, em tons de caramelo”, dizia sobre esse dia. “E de ser levado entre… garrafas, pratos, vizinhos, vassouras…” Samora foi “proibido” de falar com a avó durante um período de tempo, recordando-se até do dia em que levou “um belo estalo” por, a certa altura, lhe dizer adeus num café. As fricções em família seriam de um tempo anterior. “[Os pais] Não queriam que eu nascesse, não havia dinheiro. Estavam a construir a vida. A minha avó é que fez finca-pé.” Durante algum tempo, escapulia-se e ia vendo Maria de Lurdes “às escondidas”. “A PIDE era o meu pai”, brinca.

Dos filmes de Manoel de Oliveira à voz de Scar

Passou-lhe pela cabeça ser médico, arquiteto e até professor primário. No fundo, “algo em que pudesse ajudar os outros”. Na escola, gostava de físico-química — tantos anos depois conseguiu adivinhar, no “5 para a Meia-Noite”, o símbolo químico do gadolínio. O pai, que era preparador de medicamentos, gostava que o filho tivesse estudado Farmácia. Mas nada disso estava nas cartas para o homem que passaria mais de quatro décadas a representar.

Recordava-se de com seis anos pisar o palco, provavelmente numa peça da escola. Fez teatro na Sociedade Cultural Recreativa de Rio de Mouro e no Liceu de Queluz. Chegou a estudar à noite no Conservatório Nacional, entre 1977 e 1979. Durante um ano, vendeu eletrodomésticos para a casa Triângulo Vermelho, na Avenida Almirante Reis, para ajudar com as despesas (ganhava quatro contos ao mês e, não raras vezes, dava por si a carregar frigoríficos às costas, subindo quartos e quintos andares dos apartamentos tipicamente apertados de Lisboa). “Despedi-me quando o senhor Varela disse que o que fazia falta aqui era o Salazar. No dia seguinte não fui trabalhar.” Tinha 18 anos e estava outra vez a viver com a avó. Tinha lata para vender, garantia, e era muito bem recebido em casa das senhoras.