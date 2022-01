Rui Pedro Soares, o novo líder do futebol americano em Portugal: "Estamos a fazer coisas que algumas delas deviam estar feitas há 14 anos"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É já no próximo dia 13 de fevereiro que se realiza mais uma edição do Super Bowl, a final do futebol americano, um evento visto por milhões de pessoas, que faz mexer muitos (aqui é esta palavra é um eufemismo) dólares e um dos momentos do ano a nível desportivo, não só nos EUA, mas também no resto do mundo numa altura em que a NFL (liga norte-americana de futebol americano) está cada vez mais globalizada. Mas essa mesma globalização não vale só para a transmissão televisiva, por exemplo. A modalidade saltou também para outros campos, como por exemplo os europeus, e Portugal não é exceção. E de olhos postos no crescimento da modalidade, cuja liga já leva dez edições em relvados portugueses, que Rui Pedro Soares, presidente da Belenenses SAD, equipa que milita na Primeira Liga de futebol, assume a liderança do futebol americano no nosso país.

Ao Observador, o homem que se viu recentemente envolvido em alguma polémica devido ao episódio do jogo da sua equipa (assolada por um surto de Covid-19) frente ao Benfica, explicou o porquê de ter avançado para a Federação Portuguesa de Futebol Americano – FPFA (apesar de ser uma associação e não uma federação, mas já lá vamos). O dossier, explica, já vem de há uns anos, pois apesar de “ter amigos jogadores e que já tinham sido dirigentes e treinadores, apaixonados pela modalidade”, Rui Pedro Soares explica que a NFL é muito popular entre os seus “filhos adolescentes e os amigos”.

O dirigente fala de uma modalidade com “imenso potencial para crescer” e que foi ainda em 2015 que uma das equipas do Campeonato Nacional de futebol americano propôs “associar-se ao Belenenses”. “Então analisei o dossier com mais atenção e em 2020, provavelmente no início desse ano, alguns amigos voltaram a falar comigo para ajudarmos a organizar a modalidade e torná-la popular em Portugal”, explicou, acrescentando que se aconselhou junto de pessoas com “conhecimento da NFL, mas sobretudo na sua vertente comercial e de marketing“. Reuniões com portugueses, calls com norte-americanos, tudo para se perceber e sentir que a “modalidade tem futuro em Portugal”.

Desde 2007 que a NFL realiza jogos em Londres (2021 não foi exceção), sendo que apenas em 2020, devido à pandemia, não se realizou qualquer jogo na capital inglesa. A expansão do jogo e da modalidade é real (só a NBA, internacionalmente, certamente é maior a nível de desportos norte-americanos), pelo que apanhar essa onda é importante. Para Rui Pedro Soares, que destaca a “popularidade e atenção mediática dada ao jogo em países como a Alemanha, a Polónia ou a França”, há a “certeza” de que no “primeiro trimestre de 2022 existirão 500 atletas federados em Portugal”. Apesar destes “primeiros passos” e “mesmo depois do efeito da pandemia”, este meio milhar “não é o número a atingir, mas é um excelente ponto de partida”. Para referência, fonte da anterior direção falou ao Observador em cerca de 400 atletas federados, atualmente.

Depois do arranque, o objetivo é simples: “Fazer com que os portugueses conheçam um jogo que se joga aqui e bem”. Para tal, diz Rui Pedro Soares, é preciso criar as condições para que o futebol americano cresça nos “próximos dez anos”. E para isso, em primeiro lugar, “é preciso organizar a associação, porque não é federação nem tem as mínimas condições para ser reconhecida como federação”. Esta é, para o responsável, a “primeira fase”. A de “adequação à Lei”. Falta um “longuíssimo caminho” até porque é preciso o reconhecimento internacional da IFAF (Federação Internacional de Futebol Americano) para que a FPFA seja “reconhecida como quem gere a modalidade em Portugal”. Já foi apresentado requerimento mas falta a resposta do IFAF, visto o documento ser necessário para que seja constituída a federação.

Além disto, para ser federação, acrescentou ainda o atual líder do futebol americano em Portugal, são precisos “estatutos compatíveis, algo que não existe”. E no caminho entre os quarterbacks e os wide receivers, os snaps e os fumbles está também a sensível questão dos Relatórios e Contas, que a FPFA “nunca apresentou”: “Temos de ter os últimos cinco Relatórios e Contas aprovados. Eu tomei posse no início de outubro e, no fundo, estou a preparar os relatórios de direções anteriores. Espero no final de fevereiro ter esses relatórios aprovados”. A partir daí, garantiu, o “processo” ganha logo outros contornos, até porque “nem pode ser iniciado”.

“Há muito trabalho que já foi feito e há muito a fazer. Mas os primeiros seis meses no fundo são de organização básica da associação”, explicou sobre a modalidade que em Portugal tem dez equipas: Porto Mutts, Paredes Lumberjacks, Braga Warriors, Salgueiros Renegades, Algarve Sharks, Évora Eagles, Cascais Crusaders, Lisboa Devils, Lisboa Lions, Lisboa Navigators. Assim, pode dizer-se que são quatro equipas a Norte, o mesmo número a Sul, uma em Évora e outra no Algarve. Algumas destas equipas, refere, “nem estão constituídas como associações”, pelo que chegar a este ponto também é um “objetivo para o primeiro trimestre de 2022”.