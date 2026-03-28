"Secret Story": como as regras e o sucesso da "reality TV" se explicam com um triângulo

Eis senão quando o segredo do Diogo é descoberto. Imagino o quartel general da TVI em prantos, que lhes tinham dado cabo da galinha dos ovos do share, porque se ia acabar o sarrabulho a três. Pois que se dá um plot twist e o casal manteve-se incógnito. O segredo rezava assim: “Tenho a minha namorada/cara metade na casa”. Ora o Diogo, o Kasparov dos realities, conseguiu plantar a dúvida na casa sobre a enunciação, Ariana incluída. Como? A barra quer dizer “ou”: tanto pode ser namorada, como cara-metade. E cara-metade quer dizer “irmã”, portanto, estou solteiro, logo é bar aberto. Vou dar-vos um minuto para absorver e ir buscar o queixo ao chão. Eu também quero crer que isto foi um surto coletivo ou alguma coisa nos canos da Venda do Pinheiro que lhes contaminou a água. Mas esperem que falta a última cartada. O nosso príncipe encantado de Oliveira de Azeméis disse à Ariana que não, não tinha uma namorada lá dentro. “Para desviar as atenções sobre a Eva”, a nova versão é que a namorada estaria fora da casa. Facto que a doce Ariana considera muito aborrecido, mas comeu de cebolada, porque longe da vista, longe de ficar com um hematoma no olho graças a uma namorada vilipendiada. Vai daí, esta boa samaritana ajudou a aliviar o momento de tensão que este guerreiro estava a passar e deu-se um edredon ondulante. Tudo isto no mesmo quarto de Eva.

Repetindo os números: na segunda-feira, 1 milhão e 423 mil espectadores sentaram-se na ponta do sofá para ver o segredo de Eva a ser revelado, a Ariana a descobrir quem é que estava a assistir de camarote à bonita história de amor que estava a construir com com o Ricardo Quaresma do Bustelo e que trivela é que ele ia sacar quando a namorada descobrisse que houve um pouco mais do que beijos técnicos, com os quais ela tinha compactuado sabe Deus porquê. A casa entrou em comoção, qual tragédia shakespereana.

Chorou-se, berrou-se e sofreu-se mais do que no Hamnet. Porque, sejamos honestos, eles não têm mais nada para fazer. O Diogo, com a coluna vertebral de um camarão de aquacultura, metafórica e fisicamente, passou o tempo curvado, enterrado no sofá, de olhos cravados no chão à procura de um alçapão que o tirasse dali, a proferir o mínimo de vocábulos possível. Já a Eva bateu no peito que sabia de tudo, para absoluta estupefação de uma nação, que tinha concordado com tudo e pobre do meu rico menino que só estava a zelar pelo nosso segredo. Pelo vistos, a realidade ultrapassou a ficção, once again. Será que por muito que se vaticine que o reality está estafado e gasto — porque “isto está tudo feito, a produção manipula tudo e eles sabem todos mais que à Lúcia, porque no do tempo do Zé Maria é que era” — se nos servirem o plot certo ainda estamos dispostos a comprar a novela da vida real?

Ora eu não sou o Júlio Machado Vaz, nem a Tânia Graça, para mal dos vossos pecados e dos meus também, por isso vou poupar-vos às minhas análises psicológicas da Temu. Têm o TikTok para isso. E também não vou cuspir sentenças morais, porque clarabóias de vidro temos todos, eu incluída. Se me deu engulhos ver a Eva ali estoica, guerreira (nem consigo evitar o revirar os olhos enquanto escrevo isto) a defender a relação, a dar o peito às balas, a ser julgada por isso, ao lado da fraca figura do Diogo, com cara de ponto-e-vírgula a fingir demência? Deu e muitos. Até porque me parece que a atitude dela é resultado de uma relação manipulativa, que ela estava convencida que era para vida, porque cresceu com ele e não conhece uma vida sem. E nem vou falar o quanto isto é reflexo de uma estrutura patriarcal opressora, que vai vilanizar muito mais as gaiatas do que o pobre homem que não fez mais do que obedecer aos seus instintos, como é natural dado a sua condição macha, qual bovino em frente a uma capa escarlate. Para isto, não contem comigo.