Semana de 4 dias não afetou lucros na maioria das empresas. Coordenadores do teste sugerem plano a 10 anos para a generalizar

Era um dos indicadores que faltava conhecer depois de, em dezembro, terem sido divulgados os resultados preliminares do projeto-piloto que em mais de 20 empresas em Portugal procurou reduzir os horários de trabalho de mais de 300 trabalhadores: afinal, como evoluiu a produtividade? Caiu por haver menos um dia de trabalho ou aumentou porque os trabalhadores estavam mais descansados?

O relatório final não dá uma resposta concreta — as próprias empresas expressaram dificuldade em medir este indicador (não é tão fácil calculá-lo num trabalho mais administrativo como numa creche, por exemplo) e não lhes foi pedido que partilhassem dados financeiros diretamente e de forma exaustiva (“demasiados pedidos podia levar ao abandono do projeto”), além de que seria necessário um grupo de controlo para comparação. Mas a perceção dos administradores entrevistados é que a nível de lucros e receitas não houve, na maioria dos casos, impactos negativos: em 2023, comparativamente com o ano anterior, mais de 80% registaram um aumento das receitas e 70% viram os lucros crescer. Nos restantes casos, terá havido quebras.

Estes dados têm em conta 33 empresas: as 21 que participaram no projeto-piloto propriamente dito, de junho a novembro, e outras 12 que iniciaram a adoção do modelo antes dessa data e de forma autónoma (de um total de 20) e que responderam ao inquérito (nem todas o fizeram). Os coordenadores do projeto-piloto estão a tentar estabelecer um protocolo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) que permita o cruzamento de dados para “calcular concretamente os efeitos na produtividade” e comparar com a média de outras empresas no mesmo setor. E, assim, conseguirem tirar conclusões mais sólidas sobre a relação do indicador com a semana de quatro dias.

Pedro Gomes e Rita Fontinha, convidados pelo anterior governo para implementar o projeto-piloto e autores do relatório final divulgado esta segunda-feira, são cautelosos na associação desta melhoria financeira à semana de trabalho mais curta. Mas concluem que, no mínimo, estes dados revelam que a adoção da modalidade “não está associada a um desempenho negativo nas receitas ou nos lucros“. Além disso, apesar de uma empresa (uma creche) ter contratado mais um trabalhador, nas restantes não houve “nenhum custo significativo, além das horas de coordenação, preparação, implementação e avaliação pelos recursos humanos, e ocasionalmente a aquisição de software ou formação em gestão de tempo, que já estavam incluídos nos gastos previstos”. Pelo que para a maioria (75%), a experiência foi “neutra do ponto de vista financeiro“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A avaliação é maioritariamente positiva (80% das empresas consideram que a experiência as beneficiou e as restantes acreditam que nem beneficiou nem prejudicou), mas há relatos de dificuldades na adaptação e no usufruto do dia extra, não raras vezes interrompido por exigências profissionais. Feitas as contas, das 21 empresas que coordenaram o começo do teste em junho, quatro reverteram para o formato anterior (os cinco dias por semana) e cinco reduziram a escala do teste (por exemplo, ao adotar a semana mais curta apenas nos meses de verão). As restantes 12 empresas vão continuar o teste, no mesmo ou noutro formato. Destas, por exemplo, uma está a experimentar a semana de quatro dias intercalada com a de cinco. Já entre as 20 que começaram o teste antes, metade tornou o novo formato permanente, enquanto sete continuam a testar (e três não responderam).

Os coordenadores admitem que as quatro empresas que desistiram dos quatro dias possam tê-lo feito por não terem adotado as mudanças suficientes — segundo o relatório final, entre as empresas que não fizeram mudanças ou fizeram apenas uma mudança, 38% voltaram para trás. “O sucesso da semana de quatro dias depende crucialmente do empenho na reorganização do trabalho“, defendem.

Os investigadores sugerem um calendário para que a semana de quatro dias se torne uma realidade de forma generalizada nos próximos 10 anos. Essas mexidas devem acontecer após mais experimentação. Para já, não acreditam que o projeto-piloto seja suficiente para provocar alterações legislativas, mas lançam um calendário com ideias e sugestões para os próximos anos.

Um plano a 10 anos para generalizar a semana de 4 dias com reorganização de feriados e incentivos às empresas

Um projeto-piloto no setor público, uma experiência nacional, em 2028, que passaria pela reorganização de feriados, incentivos como facilitar o acesso a tempo parcial aos trabalhadores com filhos até aos dois anos, incentivos fiscais a setores que adotem, em sede de negociação coletiva, o regime. Ou alterações à lei, desde a criação de um novo regime no código do trabalho para promover, em 2030 e 2031, legislação focada nas grandes empresas.