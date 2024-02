Uma medida por dia. Seria benéfico "rearrumar" feriados para termos semanas de quatro dias?

No caso da saúde, os relatos analisados pela coordenação do teste apontaram para uma sobrecarga das urgências devido ao encerramento dos centros de cuidados primários, já por si atarefados. Além disso, as “entidades privadas que prestam serviços de apoio domiciliário e de assistência a idosos apontam para dificuldades que podem ter sido causadas pela retirada de um dia de serviços aos seus utentes, sobretudo no caso dos idosos que não têm familiares que lhes possam prestar os cuidados de que necessitam”, embora essas consequências não tenham sido estudadas com profundidade dada a curta duração do projeto-piloto.

Acresce outro problema reportado: neste setor, em Espanha, muitos trabalhadores (sobretudo mulheres) são pagos à hora pelo que viram a sua remuneração mensal cair. Uma das intransigências dos partidos que em Portugal defendem ou admitem a semana de quatro dias é que não haja um corte salarial.

No comércio, o cenário também não foi muito animador. Aqui, a avaliação também foi feita de acordo com relatos de comerciantes, e não com base nos dados objetivos de faturação. Os comerciantes falam numa redução das vendas em 20% que atribuem ao facto de os feriados terem calhado às segundas-feiras, um dia de “vendas elevadas”, apesar de muitos terem aberto portas no dia extra de descanso. Do mesmo modo, quando os cidadãos foram questionados sobre os impactos negativos da medida, 11,7% apontaram o encerramento das lojas.

Os comerciantes acreditam que o consumo foi transferido para a restauração e hotelaria. E, de facto, os munícipes relataram ter comido fora mais vezes, ter passado mais tempo do que o habitual em bares, esplanadas ou pubs, ou a viajar mais; mas também há quem tenha passado mais tempo a cozinhar em casa. Neste setor, nem todos os trabalhadores beneficiaram de todos os feriados. “Tiveram de trabalhar mais horas do que o habitual”, dizem os investigadores, pelo que a medida “pode gerar novos postos de trabalho”.

A coordenação do projeto admite, ainda, que a redução do horário poderia permitir diminuir o número de contratos a tempo parcial, que recaem maioritariamente sobre as mulheres. E deixa um conjunto de recomendações às experiências que venham a seguir: o modelo de redução dos horários deve adaptar-se às “especificidades” de cada empresa, através da negociação coletiva, “com base num quadro regulamentar nacional que estabeleça o limite do número de horas de trabalho semanal”; mas não deve significar redução de salário.

Além disso, pede que se preste atenção ao efeitos sobre o setor primário, sobretudo a quem trabalha por conta própria na agricultura ou na pecuária, onde a atividade “não pode ser interrompida” e para a qual os efeitos da medida não foram estudados.

A necessidade de “consenso alargado”

Pedro Gomes, coordenador do projeto-piloto da semana de quatro dias no setor privado em Portugal, aponta como vantagens na “rearrumação dos feriados” o facto de “obrigar” as empresas a experimentar a semana de quatro dias no seu contexto, “um pouco à semelhança do que a pandemia fez com o teletrabalho”. Além disso, é uma “experimentação coordenada”, ou seja, podem medir-se os efeitos a um grupo alargado de empresas, a nível económico, ambiental ou demográfico. Mas também reconhece dificuldades, como a necessidade de haver um “consenso alargado”, quer com a Igreja (no caso dos feriados religiosos) quer com os parceiros sociais. E aí não é claro que esse consenso consiga ser obtido.

Ao Observador, João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), diz que não rejeita, à partida, experiências mas entende que “não é realista” pensar-se que seria exequível, para já, em Portugal.

O líder da CCP considera que a discussão deve ser inserida num debate mais amplo sobre os horários dos setores do comércio e serviços, em relação ao qual a confederação já apresentou propostas que não foram bem recebidas — incluindo a redução dos horários de domingo a quinta-feira das lojas nos centros comerciais uma vez que as noites são, nesses dias, mais calmas, concentrando-se a procura sobretudo às sextas e aos sábados. Mas a proposta não foi bem recebida pelos proprietários dos centros comerciais.

Por isso, com a situação atual, implementar uma medida à semelhança de Valência implicaria contratar mais trabalhadores, logo, aumentar os custos a cargo das empresas, segundo entende. “Não nos opomos a que se façam experiências, mas é preciso discutir todo o enquadramento”, defende.

Outros partidos mencionam a semana de quatro dias nos seus programas eleitorais. O Bloco entende que a esquerda “deve investir decididamente num programa de redução progressiva do horário de trabalho e num programa de estabelecimento da semana de quatro dias de trabalho, sem perda salarial e com progressiva redução do tempo de trabalho”, admitindo uma lei da redução dos horários “imperativa para todas as empresas“: em 2025, para as 38 horas, em 2026 para as 36 horas, em 2027, para as 34 horas semanais e, para as empresas que adiram à semana de quatro dias, 32 horas a partir de 2028.