"Será surpresa para muitos ver uma mulher da periferia a liderar". Cecília Arraiano, a nova presidente da "elite" da Microbiologia da Europa

Cecília Arraiano será a primeira mulher a presidir a Academia Europeia de Microbiologia. A partir de 2026, a investigadora portuguesa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade NOVA de Lisboa (ITQB NOVA) vai liderar o “grupo de elite” que define as estratégias da investigação a nível europeu, após o seu antecessor, o alemão Kenneth Timmis, ter renunciado ao cargo “por motivos pessoais” ao fim de um ano de mandato.

Para além de ser a primeira mulher, é também a primeira portuguesa e cidadã de um país do sul da Europa a chegar ao topo da hierarquia deste coletivo 16 anos após a sua fundação. “Vai ser uma surpresa para muitos verem um grupo de elite ser liderado por uma mulher de um país da periferia”, afirma ao Observador. A Academia, como explica a investigadora, é como um “conselho científico ultra especializado”. “É um grupo escolhido por todos os cientistas da Federação Europeia das Sociedades de Microbiologia”, acrescenta, referindo que os membros deste coletivo são “pessoas com um grande destaque a nível internacional”.

“Vai ser um desafio durante três anos. A Academia integra investigadores de muita qualidade e eu também vou dar o meu melhor”, admite. Quando assumir a posse, confessa que vai receber “a batata quente”, devido aos trabalhos que ficaram suspensos com a renúncia do seu antecessor alemão. Enquanto presidente, para além de assumir a responsabilidade de organização do congresso anual dos investigadores do setor, passa ainda a coordenar as várias task forces que existem dentro da organização.

“São grupos que se dedicam a vários tópicos. Por exemplo, temos um que tem como objetivo definir estratégias para evitar o crescimento de publicações científicas que não são revistas como deve ser, aquelas que não são acreditadas devidamente e são autênticas máquinas de fazer dinheiro”, explica. Outro grupo vê o impacto da microbiologia na educação, uma vez que o conceito é abordado “em todas as etapas do ensino”. Ao mesmo tempo, olham para o impacto dos micróbios no campo da saúde, da sociedade e mesmo na legislação, estando em contacto direto com os decisores políticos europeus, com o objetivo de influenciar políticas.

Só toma posse no dia 1 de janeiro, mas Cecília Arraiano já tem o rumo definido para quando se tornar oficialmente presidente da Academia Europeia de Microbiologia. “Vou insistir para informar a comunidade, tentar traduzir de uma maneira simples isto que aprendemos, que parece complexo, mas tentar fazê-los perceber. Tudo é vida, é o que me apaixona”.