"Somos Boinas Verdes, reagruparemos no inferno": um dia entre o orgulho e o silêncio, num encontro de pára-quedistas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quinta-feira, 19 de maio

O sr. Ramos, um conhecido da minha família paterna que foi combatente no Ultramar, comentou com o meu pai que haveria uma reunião de 40 mil boinas verdes na escola de pára-quedistas de Tancos. Assim que o meu pai me avisa disso pelo WhatsApp, peço-lhe o número do sr. Ramos e telefono-lhe para saber mais. O sr. Ramos promete apresentar-me a uma quantidade impressionante de generais e comandantes e diz-me que posso aparecer em Tancos na segunda-feira sem problemas que ele trata de tudo. Mais importante do que isso, promete-me comida e bebida. Ao longo dos dias seguintes, ligo-lhe insistentemente para saber os horários da cerimónia e outras informações que me parecem relevantes, mas ele, sem deixar de me tentar convencer que desempenha um papel fundamental na organização do evento, confessa a custo que não sabe mais nada, mas pede-me para não me preocupar com isso e que esteja lá entre as oito e as nove da manhã. Numa das chamadas, apercebo-me de que o número de participantes diminuiu para 20 a 30 mil e começo a ficar preocupado com o que vou encontrar, agora que convenci o Observador a enviar-me lá com um fotojornalista, o Tomás.

Segunda-feira, 23 de maio

06h38: Saio de casa. Apanho o Tomás em frente ao edifício do Observador e partimos para Tancos.

08h14: O sr. Ramos telefona-me a dizer que está atrasado, mas diz-me para ir entrando. Já só peço que haja mais de cinco mil pessoas.

08h23: Chegámos. As promessas do sr. Ramos parecem cumprir-se: apesar de ser ainda muito cedo, estão centenas de carros e dezenas de camionetas estacionadas num enorme descampado. Ainda não parámos e já vimos um boina verde e a respectiva mulher a protestarem indignadamente com um militar a propósito do lugar de estacionamento que lhes fora atribuído. Enquanto caminhamos para o centro do recinto, uma senhora com uns sessenta anos comenta que dantes os homens queriam tirar as cuecas às mulheres para lhes chegar ao rabo e que agora tinham era de lhes tirar o rabo para chegar às cuecas. Quando repara na máquina fotográfica do Tomás, repete a piada para ter a certeza de que a ouvimos. Tento estimar o número exacto de pessoas presentes e calculo que sejam muitas. À porta do recinto, acumulam-se tendas a vender cervejas, bifanas e t-shirts com mensagens como «Que Nunca por Vencidos se Conheçam» ou «Somos Boinas Verdes Reagruparemos no Inferno». O Tomás vai beber um café.