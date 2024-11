INEM está com o tempo de resposta mais demorado dos últimos cinco anos e teve carros parados mais de 6 mil horas até outubro

Apesar de a situação se ter vindo a agravar nos últimos meses — por causa da saída de técnicos de emergência pré-hospitalar —, a diminuição da resposta do INEM, nomeadamente a situações graves, já estava evidenciada no relatório e contas do INEM de 2023. Segundo Carlos Silva, no ano passado foram registadas diariamente 52 situações de pessoas que “precisavam de acesso a Suporte Avançado de Vida e não o tiveram”. “São duas pessoas por hora que o INEM diz que precisavam deste suporte. Serão pessoas em paragem cardiorrespiratória, com AVC, com traumas graves e que, se não tiverem acesso a Suporte Avançado de Vida, podem ter um desfecho trágico”, sublinha.

Este indicador do tempo de socorro diz apenas respeito ao período decorrido entre o acionamento dos meios e a chegada ao local e não contempla o período que decorre entre a chamada para o 112 e o acionamento dos meios. É aqui que se registam as maiores dificuldades, devido à falta de técnicos de emergência nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

Mortes associadas a falhas na resposta sucedem-se. São já sete em todo o país

Sem meios suficientes para responder à procura nos quatros centros do país (que têm a responsabilidade de acionar os meios mais adequados para responder a cada situação), têm-se acumulado dezenas de chamadas por atender, o que eleva os tempos de espera. Há casos relatados em que o atendimento demorou mais de uma hora e outros em que as chamadas não foram sequer atendidas.

Foi precisamente o que aconteceu na segunda-feira, quando a família de um homem, residente em Cacela Velha, no Algarve, terá ligado várias vezes para o INEM, sempre sem resposta. O INEM confirma apenas que houve uma tentativa de contacto, não atendida. Perante a falta de resposta na linha 112, a família acabou por contactar os bombeiros de Vila Real de Santo António, que, deparando-se com o homem de 77 anos em paragem cardiorespiratória, chamaram uma VMER. O idoso acabou por morrer no Serviço de Urgência Básica daquela cidade algarvia.

Na segunda-feira, à greve às horas extra dos técnicos de emergência pré-hospitalar somou-se uma greve da administração pública que afetou os CODU, e que acabou por ter um elevado impacto no atendimento 112. O resultado foi que apenas foram atendidas cerca de 2.500 chamadas, como o Observador noticiou, o número mais baixo em mais de 10 anos.

No sábado, num dos primeiros casos — denunciados pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar — de mortes alegadamente resultantes de atrasos no atendimento da linha 112, a família de uma mulher, residente em Tondela, esteve mais de 40 minutos a aguardar por uma resposta do CODU. Ao Observador, o INEM garante que o tempo de espera foi metade do relatado, ou seja, 20 minutos e que ninguém respondeu. O instituto, liderado por Sérgio Janeiro, fez duas chamadas para o número, que não foram atendidas — apenas à terceira tentativa terá havido resposta. A mulher, de 94 anos, ainda foi levada para o hospital de Lamego mas acabou por morrer.

Há ainda casos de demora excessiva no atendimento relatados em Bragança, Almada, Castelo de Vide, Ansião e Vendas Novas, com tempos de espera pelo atendimento a variarem entre 28 minutos e 1h30. O Observador solicitou esta quinta-feira ao INEM os dados do tempo médio de espera no atendimento dos CODU, mas não obteve resposta.

INEM chama enfermeiros para os CODU e revê procedimentos

Perante as dificuldades nos CODU, o INEM anunciou esta quarta-feira um conjunto de medidas de contingência, a implementar de forma imediata, para “otimizar o funcionamento” destes centros, como a criação de uma triagem de emergência para chamadas com tempos de espera de três ou mais minutos. Além do reforço do dispositivo de emergência médica com ambulâncias de socorro sediadas em corpos de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, anunciado na terça-feira, o INEM anunciou que vai concentrar a atividade dos TEPH nos CODU e meios de emergência, em detrimento de atividades não prioritárias.

A par destas medidas, o INEM vai, a curto prazo, integrar enfermeiros nos CODU para realização de determinadas funções e rever os procedimentos relativos à passagem de dados das equipas de emergência no terreno. Serão ainda revistos os procedimentos relativos à passagem de dados das equipas de emergência no terreno e os fluxos de triagem do CODU e do SNS24 para transferência de chamadas entre estes serviços.

Medidas que o INEM espera que ajudem a colmatar, ainda que transitoriamente, as dificuldades decorrentes da carência de profissionais. O quadro do INEM prevê que o instituto tenha 1480 técnicos de emergência pré-hospitalar. No entanto, segundo os números divulgados pelo sindicato em julho, apenas conta com 721, ou seja, menos de metade do necessário. “Sabendo nós que todas as semanas se despedem técnicos, atualmente já nem 700 devemos ser”, lamenta Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pre-Hospitalar. Faltam, por isso, mais de 700 profissionais no INEM. A direção do instituto fala num número mais baixo (400), mas admite as carências.