"Há ingredientes para uma revolução", diz Venâncio Mondelane em entrevista ao Observador

Será um dia “histórico”, prevê, acreditando que depois deste movimento, “Moçambique não será mais o mesmo”, é “inevitável uma mudança”. Quinta-feira não será, porém, o culminar da contestação, apenas o fecho da terceira parte de uma estratégia em quatro atos que tem sacudido Maputo (e outras zonas do país) como nunca em muitas décadas.

Há várias semanas que as imagens e as notícias internacionais mostram uma violenta repressão policial, com gás lacrimogéneo, tiros com balas de borracha, algumas verdadeiras, contra os manifestantes que queimam pneus, incendeiam equipamentos públicos, alguns privados, cortam avenidas, lançam pedras e outros objetos às forças de segurança. Há pelo menos 16 mortes, duas figuras chave da equipa de Mondlane assassinadas, centenas de feridos e milhares de detidos (na quarta-feira foram libertados 2.700). Houve vias cortadas, como a maior autoestrada que liga o porto de Maputo à África do Sul, país que tem a fronteira de Lebombo fechada há cerca de dois dias.

Moçambique em pé de Guerra Civil , a África ( povo ) novamente vai tentar arrancar o Ditador que a 55 anos se mantém no poder. perdeu a eleição e não enterga o poder, EUA já entrou em ação. pic.twitter.com/1kb8NSxD8w — SIDNEY VARELA01 (@SIDNEYVARELA5) November 6, 2024

Dois moradores de Maputo descrevem ao Observador um “ambiente explosivo”, com um forte dispositivo militar e policial nas ruas, helicópteros a lançarem gás lacrimogéneo não só para manifestantes mas para casas e tanques militares que ameaçam os que protestam.

Alguns dizem que saem pouco de casa com medo “não do povo, mas da polícia”, mas que a “cidade de cimento [por oposição aos bairros de terra batida] está calma”. Todos se queixam de um apagão nas telecomunicações para “impedir a circulação de informação”, e dizem que começa a haver falta de mantimentos porque o comércio está fechado, por precaução ou greve. Por outro lado, sem transportes públicos, as instituições não funcionam porque os funcionários vivem nas periferias, e já não há só soldados moçambicanos nas ruas, mas também “tropas ruandesas”.

Esta quarta-feira, Pretória apelou “à calma e contenção”, Lisboa aconselhou os portugueses que estão em Moçambique cuidados redobrados, e o ex-Presidente moçambicano reconheceu que “o país vive um momento grave” e que “ninguém deve impor o seu candidato”, pois fica “perigosamente perto do golpe de Estado”.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Adriano Maleiane disse que a economia pode colapsar se as manifestações não acabarem. “Cada dia que nós não trabalhamos, a economia vai sofrendo e, se continuarmos assim, por exemplo, a discussão dentro de uma semana já não será o problema de eleições, será o problema da fome”, avisou. E nesse mesmo dia, a ministra dos Negócios Estrangeiros, reuniu-se com o corpo diplomático e pediu ajuda aos embaixadores de outros países para restaurar a estabilidade.

É neste cenário, na véspera da grande manifestação, que o Observador entrevistou Venâncio Mondelane pelo telefone.

Convocou uma grande manifestação para amanhã [quinta-feira] e no início do mês disse que estaria presente. “Se no dia 7 de novembro me balearem, me envenenarem , estou disponível para levar esta missão avante”. Mantém esta determinação? Vai abandonar o seu refúgio, fora do país, para participar neste protesto?

Saí porque fui informado de que havia ordens superiores para me assassinar. Mas quero muito estar lá. No entanto, confesso que estou num grande conflito interno. Estamos perante um grande movimento nacional, algo sem precedentes. E eu quero estar lá. Mas estou sob uma grande pressão para não ir.

O partido que o apoia, o Podemos (Povo otimista para o desenvolvimento de Moçambique), pediu-lhe que não fosse, há vozes a dizerem que precisam de si vivo e não como mártir. O que vai fazer?

Estou com a passagem marcada para viajar hoje [quarta-feira] e tudo, mas tenho 1.300 mensagens a pedirem para não pôr o pé em Moçambique, insistem em que não esteja lá, estou em grande conflito. O governo deu ordens para me caçar, por isso tive de sair do país. Mas deve estar frustrado nesta matéria, pois o tribunal rejeitou o mandado de captura porque ainda estou coberto pela imunidade de candidato presidencial. Então dizem-me que recorreu a atiradores. Podemos e CAD [Coligação Aliança Democrátiva] desencorajam a minha presença. Tenho 450 colaboradores nas províncias e 99% dizem que não posso pisar solo moçambicano. Mas gostaria muito de ir.

Não tem medo de ser preso? Há vários processos crime contra si.

Não vou parar a minha luta, é uma luta por convicções. Estou a defender valores que são intemporais, que estão acima desta vida que é como um sopro, passageira. E a marcha de amanhã [quinta-feira] vai realizar-se sem sombra de dúvidas, entrou cerca de um milhão de pessoas em Maputo. Não têm como impedir esta grande manifestação contra o assassinato do povo moçambicano.