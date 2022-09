Aí está o tempo por que o urbanita português sempre anelou: uma sucessão ininterrupta de dias de céu azul, que permite desfrutar em pleno de esplanadas e “rooftops”. Acabaram-se as manhãs de bruma e chuvisco e as tardes de ventania rija que obrigavam as tiritantes famílias de veraneantes a retirar da praia, arrastando armas e bagagem num cortejo acabrunhado, evocativo da Grande Armée acossada pelo Inverno russo. Quando o sol mergulha no horizonte, o ar mantém-se imperturbavelmente morno e plácido, não perturbando o desenrolar das “sunset parties” e, à medida que a noite avança e se transforma em madrugada, o único “chill” será o da música chill-out, não o da brisa húmida acariciando a nuca e o pescoço. Não mais haverá “escapadinhas” de fim-de-semana arruinadas por aguaceiros persistentes e a luz invariavelmente límpida e crua que cai do céu será ideal para tirar as “selfies” que comprovarão no “Face” e no “Insta” que estivemos mesmo nos Passadiços do Paiva e nas Aldeias de Xisto (ver E se pudéssemos ter 364 dias de Verão?).

Durante décadas, muitos portugueses sonharam em imitar José Saramago e mudar-se para Lanzarote, não para escrever romances em sossego ou por amuo face ao não-reconhecimento do seu talento pelo país, mas porque a mais oriental das Ilhas Canárias foi abençoada com uma precipitação média anual de 111 mm, apenas 19 dias de chuva por ano e uma temperatura mínima média em Janeiro de 14º C. Agora já temos estas condições sem sair do país.

Haverá alguns inconvenientes neste novo estado de coisas: na sua coluna/estação meteorológica no jornal Público, Miguel Esteves Cardoso terá de arranjar novos assuntos para substituir as objurgações contra a chuva que tem a audácia de fazer a sua aparição no final de Outubro, as queixas sobre a temperatura glacial da água do mar, as arreliações causada pelo vendaval desabrido que o impede de ler na praia a vintena de revistas britânicas que ainda assina em papel, e as reclamações por o clima de Colares não ser mais parecido com o de Palm Springs. Poderá também acontecer que, nas esplanadas, o preço da salada de rúcula e abacate atinja valores exorbitantes (ou – horror! – tenha sido retirada do menu), já que legumes e frutas se tornarão, no “novo normal” climático, um produto de luxo. E é possível que as interdições de “acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais”, decretadas pelo Governo-Big Brother durante períodos de risco de incêndio muito elevado, acabem por evoluir para o encerramento total do interior de Portugal entre 1 de Junho e 30 de Setembro, sendo as (rarefeitas) populações indígenas reinstaladas temporariamente em parques de campismo e pavilhões multi-usos no litoral.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.