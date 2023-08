O auditório estava apinhado — não apenas de bispos e cardeais, mas sobretudo de trabalhadores e utentes de várias associações de assistência sociocaritativa da Igreja Católica em Portugal. No bairro da Serafina, um dos lugares mais empobrecidos da cidade de Lisboa, marcado pelo problema da droga e por vezes apelidado de favela, destaca-se a igreja dedicada a São Vicente de Paulo e o centro paroquial ao lado — uma obra encabeçada pelo padre Francisco Crespo, 82 anos, responsável por resgatar da pobreza centenas de pessoas que viviam no bairro onde, como disse o próprio recentemente à Renascença, “nem os polícias entravam”.

Esta sexta-feira, o bairro vestiu-se a rigor para receber o Papa Francisco. Em Portugal a participar na JMJ, o Papa visitou o centro paroquial para contactar com trabalhadores e utentes não só daquela instituição, mas também da Ajuda de Berço e da Associação Acreditar, numa visita concentrada que serviu para reduzir as deslocações do Papa ao mínimo indispensável na cidade.

O auditório foi minúsculo para acolher a visita do Papa: algumas dezenas de pessoas puderam entrar, mas largas centenas ficaram na rua, apenas para ver, nas estradas, nas janelas e nos pátios, a chegada do carro de Francisco. Dentro do auditório, depois de ouvir o padre Crespo falar-lhe dos perto de 800 utentes e dos mais de 170 funcionários que permitem pôr de pé um berçário, uma creche, um centro juvenil, um lar de idosos e um serviço de apoio a famílias carenciadas, o Papa Francisco tomou a palavra para um discurso com uma mensagem central, em linha com o seu posicionamento habitual sobre a busca das periferias: um cristão não pode ter “nojo da pobreza” nem medo de sujar as mãos. Porque o bem não é para ser feito apenas nas ideias, mas no mundo real e concreto — como, de resto, Francisco tem vincado fortemente em múltiplas intervenções ao longo do seu pontificado e também na JMJ de Lisboa.

